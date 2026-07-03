El río Tebicuary sigue creciendo y aumenta la preocupación en Villa Florida

De acuerdo con datos del destacamento de la Prefectura Naval con base en Villa Florida, el río Tebicuary amaneció este viernes con una altura de 4,12 metros en su cuenca baja, manteniendo un sostenido aumento de su caudal.

El avance de las aguas ya comenzó a afectar al barrio Manga Yvyra, donde lentamente están ingresando a algunas viviendas. Los pobladores manifestaron que el nivel del agua aumenta cada día y que la crecida es constante.

Lea más: En Misiones se preparan para afrontar el fenómeno de “El Niño”

Ante esta situación, numerosos pobladores cuyas viviendas ya se encuentran amenazadas por el agua comenzaron a buscar lugares más altos para trasladarse.

Señalaron que la decisión responde a la necesidad de proteger a sus familias y evitar posibles enfermedades derivadas de la inundación.

Otro de los sectores afectados es el de los trabajadores oleros. Desde el inicio de la semana, la crecida del río viene alcanzando las olerías y poniendo en riesgo la producción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la jornada de este viernes, cuatro trabajadores tuvieron que trasladarse a zonas más altas para evitar pérdidas y continuar con la elaboración de ladrillos.

El presidente de la Asociación de Oleros de Villa Florida, Santiago Cabaña, informó que se reunirán con el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, para solicitar la provisión de kits de víveres destinados a las 70 familias que integran la asociación.

De acuerdo con los registros, en noviembre de 2025 el río Tebicuary alcanzó una altura de 4,95 metros, lo que provocó la inundación de unas 100 viviendas.

Sin embargo, la mayor crecida registrada en los últimos años ocurrió en noviembre de 2023, cuando el nivel del río superó los 5 metros y cerca de 200 familias tuvieron que abandonar sus hogares durante aproximadamente tres meses.