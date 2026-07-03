Enfermeros del IPS están “en pie de guerra” y preparan huelga

Los trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezados por el Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips), realizaron esta mañana un “cacerolazo” frente al Hospital Central para exigir un plan de emergencia salarial y laboral. En medio de la protesta, advirtieron que los enfermeros están “en pie de guerra” y que preparan una huelga general si las autoridades no responden a sus reclamos durante este mes.

La vocera del gremio, Marina Ayala, afirmó que la situación es insostenible para miles de funcionarios de la previsional.

“Una vez más nos movilizamos acá en el Hospital Central, pidiendo a las autoridades del Instituto de Previsión Social y a las demás autoridades responsables un plan de emergencia salarial, atendiendo a que en el Instituto de Previsión Social son más de 15 años sin reajuste salarial y muchos contratados en una situación precaria”, expresó.

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Denuncian salarios por debajo del mínimo

Según Ayala, actualmente existen alrededor de 11.000 trabajadores contratados en el IPS y muchos de ellos no perciben siquiera el salario mínimo vigente.

“Las compañeras enfermeras, que son más de 4.300, no están percibiendo el salario mínimo vigente y están renunciando porque es insostenible”, sostuvo.

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La dirigente sindical añadió que la falta de personal genera una creciente sobrecarga laboral. “Hay mucha sobrecarga laboral, hay falta de medicamentos, hay falta de insumos y no se puede sostener más la situación del Instituto de Previsión Social. Va cayendo de pedazo en pedazo”, manifestó.

Durante la protesta, el sindicato también reclamó la incorporación de más profesionales de la salud, además del abastecimiento de medicamentos e insumos para garantizar una atención adecuada a los asegurados.

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Preparan un paro general

Ayala confirmó que los distintos gremios de la previsional ya comenzaron a coordinar medidas de fuerza de mayor alcance.

“Estamos articulando con los compañeros de varios sectores para poder concretar un paro general, si no hay una respuesta de las autoridades correspondientes”, señaló.

Indicó que el sindicato ya presentó un plan de emergencia al presidente del IPS, pero lamentó que hasta el momento no exista apertura al diálogo.

“Lamentablemente, hasta ahora no están iniciando ni siquiera un diálogo, que están preocupados por esta situación. No podemos permitir más que esta situación continúe, porque es insostenible”, insistió.

Consultada sobre quiénes participarían de la medida, respondió que el paro abarcaría a prácticamente todo el personal sanitario. Asimismo, adelantó que la medida de fuerza sería este mes.

Cuestionan el uso de los recursos del IPS

La representante sindical también cuestionó el manejo administrativo de la previsional y pidió investigar presuntos hechos de despilfarro de recursos.

“¿Dónde se explica más de G. 120 millones mensuales que recauda el Instituto de Previsión Social y en la institución faltan medicamentos, faltan insumos? Los profesionales de salud no están cobrando el salario que deben cobrar”, cuestionó.

Ayala sostuvo que los recursos deberían destinarse prioritariamente al fortalecimiento del sistema de salud.

“Exigimos a las autoridades máximas que elaboren un plan de emergencia salarial y laboral también para la compra y adquisición de medicamentos, insumos y lo que haga falta, porque esto se viene abajo”, insistió.

Reclaman aplicación de una ley sobre la carga horaria

La dirigente explicó además que los enfermeros contratados perciben actualmente un salario de G. 2.700.000 por una carga laboral de 120 horas mensuales.

Añadió que el gremio también exige que el IPS cumpla una ley que establece la reducción de la carga horaria para el personal de enfermería.

“La reducción de carga horaria se logró por ley y no se está aplicando tampoco en el Instituto por un desinterés prácticamente de las autoridades”, concluyó.