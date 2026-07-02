IPS celebra reducción de stock crítico, pero las farmacias siguen vacías

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) liderado por Isaías Fretes, se reunió esta mañana en sesión y abordó la delicada situación del abastecimiento de medicamentos, que afecta a la red de salud de la previsional. En una reunión marcada por la urgencia de pacientes con patologías de alta complejidad, se presentaron informes técnicos sobre procesos licitatorios vitales.

Lea más: IPS a fondo: la millonaria obra de quirófanos frenada por grave improvisación

El debate puso en relieve la compleja gestión de fármacos oncológicos, biológicos e inmunosupresores, donde cada día de retraso administrativo se traduce en una barrera más para la vida de miles de asegurados.

“Gracias a nuestra extrema, extrema austeridad en el manejo de las cosas públicas es que estamos afrontando esto. Nos dejaron una institución bastante enflaquecida. Ipiru la ñande mbymba lechera. Llegamos a esta situación inconcebible”, lamentó Fretes.

El mapa del stock crítico en IPS

Uno de los puntos clave de la sesión fue el balance presentado por Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística, respecto a la situación de los fármacos. La funcionaria expuso el esfuerzo logístico que están haciendo, dijo, para revertir la escasez que golpea a los aportantes del seguro social desde hace meses.

Al ser consultada sobre la efectividad de las medidas adoptadas, Rodríguez informó: “Estaríamos cerca de un 11% de stock crítico”. Aseguró que aunque la cifra es preocupante, representa un avance significativo si se tiene en cuenta el panorama que tenían al inicio del ciclo de gestión, en abril, cuando renunció Jorge Brítez y asumió Fretes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según detalló la gerente, la institución enfrentaba un escenario alarmante cuando asumieron la administración. “Casi el 40% de los insumos se encontraban en una situación de stock crítico o cero”, dijo.

El drama humano tras los expedientes

El presidente del Consejo, Isaías Fretes, fue enfático al referirse a la urgencia que padecen los pacientes oncológicos y crónicos. Durante el debate, Fretes manifestó: “La enfermedad no espera, y el asegurado, en su desesperación, no puede entender que muchas veces no es que nosotros no queramos, sino que nos aparece una protesta y detiene todo el proceso”.

Lea más: IPS: Isaías Fretes estalla ante el abandono de equipos por US$ 20 millones

Fretes resaltó que, lamentablemente, el paciente que está recibiendo este tipo de terapia no está en el curso de un tratamiento de una gripe y la carencia de un fármaco puede significar la muerte.

Por su parte, la consejera Bettina Albertini, representante del Ministerio de Trabajo, pidió prudencia. “Tenemos que cumplir con nuestra población asegurada, pero no es algo menor nuestra disponibilidad presupuestaria. Hay que tratar de hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos”, dijo.

Rodríguez enfatizó que la estrategia actual consiste en la realización de audiencias públicas previas a las licitaciones, un mecanismo que busca transparentar las reglas de juego y evitar que los procesos se paralicen.

“Con esto (licitaciones en análisis) ya estamos terminando todo lo que es el proceso de licitación, pero recordemos que eso tiene su proceso también. Tratamos de que no se den más retrasos”, expresó Rodríguez para subrayar la importancia de estas licitaciones que tiene como objetivo mantener abastecido el parque sanitario mediante ciclos de reposición más eficientes.

Priorizan la urgencia de pacientes

En sesión, también se analizó el informe final de evaluación de la LPN N° 04/26 para la “Adquisición de medicamentos varios con stock crítico”. Este punto fue objeto de un intenso escrutinio por parte de la consejera Bettina Albertini, quien detectó inconsistencias en el informe final.

“Hay una inconsistencia considerando que dice adjudicar por un monto de G. 49.585 millones y en el resuelve dice adjudicar por G. 49.506 millones. Entonces, el monto no concuerda”, expuso Albertini.

Lea más: Filizzola exige patriotismo con los niños al Gobierno y cuestiona uso de fondos del IPS en Ueno Bank

Ante la urgencia de estos medicamentos (catalogados como de stock crítico), Rodríguez aclaró que la Comisión Evaluadora ya estaba trabajando en las correcciones. “Nosotros solicitamos que se apruebe y, en todo caso, algunas cosas que hayan que modificar entrarían como un informe rectificatorio porque no incide en la adjudicación en sí”, propuso la gerente, para evitar que el expediente regresara al inicio y se perdieran más días, lo cual perjudicaría directamente al asegurado.

Sobrecostos frenan abastecimiento en IPS

El Consejo también abordó los sobrecostos en las ofertas presentadas. En el marco de la LPN N° 04/26, la Comisión Evaluadora sugirió descalificar al único oferente en el ítem de Gentamicina debido a que la variación de precio superaba el 200%. “No podemos aceptar que una empresa te venda un producto con un 200% más”, sentenció Fretes, avalando la decisión de declarar desierto ese ítem para llamar a nuevas ofertas.

Asimismo, se debatió sobre el ítem Exoprenalina con un sobrecosto del 80%. “Es oferta única y es un medicamento imprescindible”, argumentó la gerente de Abastecimiento, pidiendo mantener la adjudicación. Sin embargo, el Consejo decidió solicitar un informe complementario.

Si bien la administración destaca que la reducción del stock crítico —del 40% inicial al 11% actual— es un avance tangible, gran parte de esos llamados solo siguen siendo papel y no se proyectan aún en las farmacias del IPS. Mientras, los asegurados deambulan por los servicios del seguro social y no tienen más salida que organizar colectas solidarias o eventos como polladas para solventar sus tratamientos.