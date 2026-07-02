IPS investigará presunto robo y abandono de equipos en Hospital Central

El Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Tras un recorrido de inspección realizado por las autoridades del seguro social por el predio del Hospital Central, el presidente del Consejo de Administración, Isaías Fretes, confirmó esta tarde el inicio de una investigación exhaustiva, ya que confirmaron que equipos médicos, componentes eléctricos y sistemas tecnológicos están abandonados en depósitos, contenedores y, en muchos casos, directamente a la intemperie. Algunos habrían sido hurtados.

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Lo que debía ser la modernización del hospital insignia de la seguridad social en Paraguay se ha transformado en un monumento a la desidia, según confirmó Fretes.

Durante la visita, realizada en compañía de consejeros, gerentes y director de la previsional, el presidente del IPS no ocultó su frustración. “Estamos tan sorprendidos como ustedes (periodistas). Este Consejo ha decidido tomar cartas en el asunto, investigar el daño patrimonial y accionar judicialmente”, anunció.

En medio de la verificación de un contenedor donde Fretes esperaba hallar equipamientos de quirófano, solo encontró módulos metálicos. “¿Y después? ¿Y el quirófano? Una broma para Videomatch”, expresó el titular del IPS con ironía. Funcionarios del IPS le explicaron que lo hallado en el contenedor eran solo las divisorias para el bloque que debía armarse en el séptimo piso.

Una cadena de negligencias sin fin en IPS

El antecedente es alarmante. Desde agosto del 2023, equipos médicos entregados por la empresa Neighpart S.A, representada por Claudio Escobar Brizuela, destinados a quirófanos modulares, plantas de oxígeno, paneles solares y otros, permanecen sin ser instalados, guardados en cajas que durante mucho tiempo estuvieron expuestos a cielo abierto y, que recién desde febrero del 2025 están resguardados bajo techo. Otros componentes, siguen afuera, soportando el sol y la lluvia.

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En el caso de los equipos para el bloque quirúrgico modular para el Hospital Central, que se encuentran resguardados en el Departamento de Administración de Materiales, el origen del “descalabro” se remonta a licitaciones adjudicadas durante la administración de Andrés Gubetich, pagadas en gran parte bajo la gestión de Vicente Bataglia. Los equipos fueron dejados en el patio del hospital en agosto de 2023 y se hallaron en setiembre de ese año, bajo la presidencia de Jorge Brítez, quien renunció a su cargo el pasado 22 de abril.

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Los datos en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas muestran que la LPN con ID 373013, “Reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Bloque Quirúrgico Central del Hospital Central del IPS”, fue convocada en noviembre del 2019 y adjudicada en febrero del 2020. El contrato, por G. 53 mil millones, registra una adenda de G. 8.186.400.000. En total, el IPS ya pagó G. 46.310 millones a la súper proveedora del Estado, Neighpart S.A.

La falta de planificación ha sido el denominador común. El séptimo piso del Hospital Central, destinado originalmente a un bloque quirúrgico, fue descartado tras determinarse que su estructura no soportaba el peso de la tecnología adquirida. A esto se suma el problema técnico de la interferencia electromagnética que frena el avance de una obra que se planteó como solución en la planta baja del hospital, pero está parada desde marzo último.

IPS cuestiona compra de paneles solares

Uno de los puntos criticados durante la inspección fue la compra de paneles solares, cuya utilidad dentro del sistema eléctrico del hospital es, al menos, cuestionable. Estos papeles también proveídos por Neighpart en agosto del 2023, todavía están a la intemperie. “Llevo la incógnita de para qué se compraron paneles solares por G. 8.000 millones. No estoy encontrando explicación”, señaló Fretes.

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Además, se detectaron rollos de cables de alta tensión, valorados en G. 800.000 por metro, adquiridos para una subestación proyectada en 2018 que nunca se ejecutó. Lo más preocupante según las autoridades del IPS, es que además de que el equipo permanece deteriorándose en depósitos, existen serios indicios de que parte de las diversas compras, todas millonarias, han desaparecido.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística explicó que la licitación original, que contemplaba un trayecto desde el Jardín Botánico hasta el Banco Central, se convirtió en un fracaso administrativo: una empresa pidió la rescisión del contrato y la otra no pudo concluir los trabajos por falta de permisos, dejando como resultado un desperdicio de G. 20.000 millones.

Acciones inmediatas y promesas de justicia

Fretes fue contundente respecto al camino a seguir indicando que “a prima facie, hubo un daño acá“. Afirmó que se iniciará una auditoría interna inmediata, seguida de una intervención de la asesoría jurídica para presentar denuncias ante el Ministerio Público.

“Este Consejo ha decidido tomar cartas en el asunto, hacer la investigación que corresponda, ver qué daño patrimonial hubo y en consecuencia accionar. Vamos a iniciar una mesa de trabajo, unir rompecabezas (...) actuar y hacer la denuncia que corresponde a la Fiscalía, que tiene un mejor nivel de investigación; aquí debe haber culpables”, sentenció el titular del IPS.

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Fretes razonó sobre la preocupación que genera el millonario gasto de dinero del IPS en obras que nunca se ejecutaron. “Se gastó dinero por un quirófano que hoy no existe y el quirófano que había, ya no está”, lamento Fretes afirmando que estas salas quirúrgicas inexistentes debido a la mala gestión administrativa, afectan a todos los aportantes del seguro social.

La pregunta que queda flotando tras años de desidia y denuncias que nunca fueron tomadas en serio por la administración de Jorge Brítez, es si el IPS a cargo de Isaías Fretes, podrá finalmente castigar a los responsables de una de las gestiones más oscuras de la institución.