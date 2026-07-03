Ola de calor en EE.UU.: térmicas de hasta 43° C en día en que jugará Paraguay

Estados Unidos atraviesa una emergencia climática sin precedentes. Millones de ciudadanos enfrentan una severa ola de calor que ha disparado los termómetros en gran parte del territorio, un fenómeno que coincide peligrosamente con la celebración del 250° aniversario de la Independencia y el desarrollo de partidos clave del Mundial.

Las previsiones para el periodo del 3 al 5 de julio muestran una mancha roja intensa que cubre puntos neurálgicos, indicando temperaturas máximas que alcanzan los 43 °C.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington han registrado marcas superiores a los 38 °C, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advierte que, debido al fenómeno conocido como “domo de calor”, la sensación térmica podría escalar hasta los 46 °C en la región del Atlántico Medio.

La alta exposición térmica ha puesto en jaque la organización de eventos masivos. El sindicato de jugadores FIFPRO ha emitido una advertencia formal solicitando el retraso de encuentros deportivos ante condiciones consideradas inseguras para la salud física de los atletas.

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La preocupación principal recae sobre el partido entre Francia y Paraguay, programado para este sábado en Filadelfia, donde se prevé un índice de estrés térmico (WBGT) superior a los 28 °C al momento del pitazo inicial.

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Por su parte, las autoridades locales se han visto obligadas a modificar la agenda del 4 de Julio. En estados como Pensilvania, y específicamente en ciudades como Boston y Filadelfia, se han cancelado desfiles o se han reducido los recorridos para evitar la exposición prolongada de los asistentes al sol.

En Nueva York, la situación es crítica: las autoridades han solicitado a la población moderar estrictamente el uso de aires acondicionados y ahorrar energía para prevenir un colapso en la red eléctrica ante la demanda histórica y posibles “problemas de suministro inesperados”.

La situación sigue siendo monitoreada de cerca, mientras las ciudades luchan por equilibrar las celebraciones patrióticas con las estrictas medidas de seguridad necesarias para proteger a la población de un verano que, hasta el momento, se perfila como uno de los más hostiles de la última década.