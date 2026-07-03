El pase de Paraguay a octavos moviliza a más hinchas al Mundial

Paraguay y Francia se miden este sábado por los octavos de final de la Copa del Mundo, y la afición paraguaya redobló el interés de viajar con destino a Estados Unidos para vivir desde las gradas la fiebre albirroja.

Tal es así, que Joaquín Prono, director de Somos Paraguay, operador mayorista para la comercialización de paquetes turísticos y experiencias destinadas a los hinchas que deseen acompañar a la selección paraguaya, manifestó que la clasificación de Paraguay generó esta semana “un verdadero boom” en el interés de los hinchas por viajar al Mundial.

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Mundial 2026: “Reactivación muy fuerte”

En ese sentido, Prono contó que desde la confirmación del pase de la Albirroja a los octavos de final, las agencias comenzaron a recibir numerosas consultas. Según dijo, se estima que en esta última semana más de 200 paraguayos se sumaron a la travesía mundialista.

“Vimos una reactivación muy fuerte en las consultas apenas se confirmó el pase, y eso se tradujo directamente en ventas", destacó a ABC.

Además, confirmó que más hinchas paraguayos estarán presentes en el encuentro deportivo a disputarse mañana por los octavos de final del torneo de fútbol más importante del mundo.

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“Registramos un consumo de paquetes y servicios turísticos muy por encima de lo que veníamos manejando en meses anteriores”, reiteró

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La Albirroja llevó a más de 8.000 paraguayos en suelo estadounidense

En cuanto al registro de salida del país con destino a Estados Unidos, de acuerdo con el último corte de la Dirección Nacional de Migraciones, se constata un total de 8.045 personas.

Del total, 7.324 son paraguayos, mientras que 721 son residentes extranjeros. Solo desde el lunes hasta la fecha, unos 500 pasajeros salieron del país.

Además, desde la institución indican que al mediodía se realizará la última actualización, pero prevén que no variarán demasiado los números.