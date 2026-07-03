Piden ayuda para localizar a joven militar que desapareció hace más de una semana

La Fiscalía Zonal de Villeta, a través de la agente fiscal Viviana Llano Estigarribia, dispuso de manera oficial la orden de búsqueda y localización de Emilio Ferreira Garay, un joven de 23 años que se encuentra con paradero desconocido desde el pasado martes 23 de junio.

Según consta en la denuncia, Ferreira Garay salió de la vivienda de su pareja, ubicada en la ciudad de Nueva Italia, departamento Central. Su destino final era el cuartel de Infantería de la Segunda División, situado en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, lugar donde debía presentarse para prestar servicios.

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Sin embargo, pasaron las horas y los días sin que se reportara su llegada. Tanto los familiares del joven como las propias autoridades y encargados del cuartel militar de Villarrica confirmaron que el uniformado nunca llegó a la base. Desde ese momento, se perdió todo tipo de contacto con él.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicita con suma urgencia la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

¿Dónde comunicarse para aportar datos?

Quienes tengan información relevante, hayan visto al joven o puedan aportar pistas sobre su trayecto, pueden comunicarse inmediatamente con:

La comisaría más cercana a su localidad

El número de contacto directo habilitado por las autoridades: 0976 152 334

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