Piden ayuda para localizar a familiares de un joven que falleció en el Hospital de Barrio Obrero

El agente fiscal Gustavo Adolfo Riveros Frutos, de la Unidad Penal n.° 2 del Sector 1, emitió un comunicado en el que solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares de Óscar Fabián Aldana Silguero, quien falleció el viernes en el Hospital de Barrio Obrero, Asunción.

El pedido se enmarca en la causa n.° 2918/2026, caratulada “Personas Innominadas s/ A Determinar”.

De acuerdo con los datos de la investigación, el joven tenía como último domicilio el barrio San Vicente de la ciudad de Limpio, Salado.

El joven falleció el viernes 26 de junio de 2026 en el Hospital de Barrio Obrero, en Asunción.

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Buscan a familiares de joven fallecido en el Hospital de Barrio Obrero

Actualmente, sus restos permanecen en la Morgue Judicial, a la espera de que algún familiar sea ubicado para realizar los trámites correspondientes y brindarle cristiana sepultura.

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El Ministerio Público solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre familiares del fallecido se comunique con la Unidad Penal a cargo del agente fiscal Gustavo Adolfo Riveros Frutos.