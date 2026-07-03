Senacsa confirma rabia bovina tras la muerte de ganado en Cerrito

El coordinador del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor Fernando Peloso, confirmó que la muerte de ganado registrada en el distrito de Cerrito fue causada por rabia bovina, luego de que los análisis laboratoriales realizados a dos animales arrojaran resultado positivo mediante la prueba de inmunofluorescencia directa (IF PE/R 03).

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La confirmación se produce días después de que productores de la zona denunciaran públicamente la muerte repentina de animales vacunos sin conocer el origen de la enfermedad.

Uno de los afectados, el productor Pedro Gómez, relató que los primeros casos fueron detectados hace aproximadamente 40 días.

Según indicó, el hecho fue comunicado oportunamente al representante de Senacsa en la zona de Laureles, quien tomó muestras de sangre para su análisis y se comprometió a entregar los resultados en un plazo de cinco días.

Sin embargo, Gómez aseguró que el informe nunca llegó, mientras la enfermedad continuó avanzando y las pérdidas aumentaban.

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El ganadero afirmó que alrededor de diez vacas murieron a causa del brote y cuestionó la falta de una respuesta oportuna de las autoridades. Sostuvo que recién después de la difusión del caso por la prensa comenzaron las intervenciones oficiales.

Además, comentó que en los departamentos de Ñeembucú y Misiones no encontraron disponibilidad de vacunas antirrábicas para animales, por lo que tuvieron que trasladarse hasta Posadas, Argentina, para adquirir las dosis y proteger al resto del rodeo.

En el informe oficial, Senacsa también recomendó que todas las personas que hayan tenido contacto con animales sospechosos o positivos acudan dentro de las 24 horas al centro asistencial más cercano para la evaluación médica correspondiente.

Bloqueo con vacunación

El director de la Duodécima Región Sanitaria, Dr. Arnaldo Espínola, informó que la institución recibió el reporte de Senacsa y activó de inmediato el protocolo sanitario.

Equipos de Salud Pública ya se encuentran en la zona realizando el bloqueo epidemiológico, identificando a las personas expuestas y aplicando la vacunación preventiva.

Espínola destacó que la Duodécima Región Sanitaria dispone de los biológicos necesarios para la prevención de la rabia humana.

Aclaró que las vacunas son gratuitas, instando a la población a acudir sin demora a los servicios de salud en caso de haber estado en contacto con animales infectados o sospechosos.