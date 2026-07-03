Nacionales
03 de julio de 2026 a la - 16:45

Video: inmortalizan en el Superviaducto la hazaña histórica de la Albirroja

Mediante una iniciativa, las columnas del viaducto de la avenida Madame Lynch están siendo pintadas con la “hazaña histórica” de la Albirroja cuando derrotó y eliminó a la selección de Alemania en el Mundial. El encargado de la obra es el muralista Víctor Servín.

Por ABC Color

La histórica victoria de la Selección Nacional ante de la Alemania por penales en el Mundial de Fútbol ahora también formará parte de las columnas del Superviaducto de Asunción.

Mediante una iniciativa de Pablo Callizo y Sebas Garay, la propuesta apunta recuperar espacios públicos a través del arte y también dar más color a la ciudad, especialmente en un lugar donde pasan miles de personas diariamente.

Artistas pintando un mural deportivo, uno en escalera y otro organizando materiales bajo un puente en ambiente urbano.
La histórica hazaña de la Albirroja está siendo "inmortalizada" en el Superviaducto.

“La obra revive con precisión y viveza los instantes que unieron al país en un solo grito de victoria. Por un lado, se retrata “La muralla guaraní” con la histórica atajada del arquero Orlando Gill. Por el otro, “El tiro de la Clasificación”, que muestra el penal definitivo ejecutado por José Canale“, detallan.

Orlando Gill ataja el penal chutado por el 7 alemán, Kai Havertz.
Orlando Gill ataja el penal chutado por el 7 alemán, Kai Havertz.

Asimismo, Callizo confirmó que para hoy ya culminaría el mural que se encuentra en las columnas del viaducto de la Avenida Madame Lynch de la capital del país.

El gol de José Canale que clasificó a la Albirroja.
El gol de José Canale que clasificó a la Albirroja.

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