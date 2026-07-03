Video: inmortalizan en el Superviaducto la hazaña histórica de la Albirroja

La histórica victoria de la Selección Nacional ante de la Alemania por penales en el Mundial de Fútbol ahora también formará parte de las columnas del Superviaducto de Asunción.

Mediante una iniciativa de Pablo Callizo y Sebas Garay, la propuesta apunta recuperar espacios públicos a través del arte y también dar más color a la ciudad, especialmente en un lugar donde pasan miles de personas diariamente.

“La obra revive con precisión y viveza los instantes que unieron al país en un solo grito de victoria. Por un lado, se retrata “La muralla guaraní” con la histórica atajada del arquero Orlando Gill. Por el otro, “El tiro de la Clasificación”, que muestra el penal definitivo ejecutado por José Canale“, detallan.

Asimismo, Callizo confirmó que para hoy ya culminaría el mural que se encuentra en las columnas del viaducto de la Avenida Madame Lynch de la capital del país.

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