“Nos pedía oración porque su trabajo era muy duro”: testimonio tras la explosión que dejó cinco fallecidos

La Fiscalía ya inició de oficio las investigaciones para determinar la causa de la explosión que dejó cinco muertos en una embarcación en la zona conocida como Beterete Kue, en jurisdicción del municipio de Nanawa (Puerto Elsa).

Mientras se realizan las pericias correspondientes, allegados a una de las víctimas relataron las conversaciones que mantenían con el trabajador sobre las condiciones en las que desarrollaba sus tareas.

Con la voz quebrada, Diana de Ávalos, pastora y allegada de Carlos David Pérez, uno de los trabajadores fallecidos, recordó al hombre como una persona trabajadora y valiente. “Un papá que hoy se va. Vino a trabajar nada más y vino a encontrarse con la muerte”, expresó.

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La mujer contó que el trabajador dejó una hija de cuatro años y que, en reiteradas ocasiones, compartía con la congregación las dificultades y los riesgos de su empleo.

“Nos pedía oración porque su trabajo era muy duro”

Según el relato de Diana de Ávalos, el trabajador fallecido solía comentar que realizaba tareas peligrosas y que frecuentemente solicitaba oraciones antes de ir a trabajar. “Siempre contaba sus anécdotas y nos quebrantaba la manera en que él trabajaba sin protección”, afirmó.

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También recordó que el trabajador les pedía acompañamiento espiritual debido a los riesgos que enfrentaba.

“Nos pedía oración para que nosotros oremos por él, porque su trabajo era muy duro”, manifestó.

Consultada sobre si había visto personalmente las condiciones en que trabajaba, aclaró que sus declaraciones se basan en lo que el propio fallecido les contaba.

Por su parte, Aldo Ávalos, también pastor y allegado a la familia, explicó que David le había comentado que realizaba trabajos de limpieza dentro de las barcazas. No obstante, aclaró que no puede asegurar si ingresaba sin equipos de protección.

“Más que eso no puedo saber. Las veces que conversé con él estaba vestido así como nosotros, normal”, indicó. Sí confirmó que el trabajador acostumbraba pedir oraciones antes de comenzar su jornada laboral. “Siempre pedía que el Señor le guarde”, recordó.

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Ministerio del Trabajo investiga si hubo negligencia

Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo inició una investigación de oficio para determinar si la empresa cumplía con todas las obligaciones en materia de salud y seguridad ocupacional.

La directora general de Inspección y Fiscalización del Trabajo, Jessica Duarte, informó que los fallecidos formaban parte de la empresa LPG Emprendimientos y Servicios S.A., contratista encargada de realizar tareas de dragado y limpieza.

Según explicó, hasta el momento no existe una conclusión sobre una eventual negligencia, ya que la investigación recién comenzó.

“Está en proceso de investigación”, respondió al ser consultada sobre un posible incumplimiento de las normas de seguridad.

Duarte indicó que el Ministerio ya solicitó a la empresa toda la documentación relacionada con las capacitaciones del personal, la entrega de equipos de protección personal (EPP) y demás exigencias previstas en la normativa laboral.

Además, explicó que todavía no pudieron inspeccionar directamente la embarcación siniestrada porque todavía esperan la autorización de la Prefectura Naval, debido a las condiciones en que quedó tras la explosión.

Señaló que la verificación de extintores, sistemas de seguridad y demás elementos será realizada posteriormente junto con personal Criminalística y otras instituciones.

Familiares podrán reclamar indemnización y pensiones

Duarte informó que los trabajadores fallecidos contaban con seguridad social y se encontraban registrados en el Instituto de Previsión Social, aunque aclaró que aún resta determinar si la empresa cumplía con todas las normas de seguridad ocupacional.

La directora del MTESS recordó que, además de las investigaciones administrativas, penales y civiles que continúan en curso, los familiares de las víctimas cuentan con derechos laborales derivados del accidente.

Explicó que podrán reclamar la indemnización correspondiente por fallecimiento laboral y acceder a las prestaciones previstas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Les corresponde una indemnización y, con respecto al IPS, una pensión para los hijos menores de 18 años y para la esposa mayor de 35 años”, afirmó.