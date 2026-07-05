Animales en la vía pública: guía clave para prevenir riesgos y proteger la salud comunitaria

La presencia de animales sin supervisión en la vía pública representa un desafío multidimensional que trasciende el bienestar animal para convertirse en un factor de riesgo directo para la salud colectiva.

La exposición a enfermedades zoonóticas, como la rabia, la leishmaniasis y diversas parasitosis, sumada a la posibilidad de accidentes por mordeduras y el impacto en la higiene ambiental, exige una respuesta ciudadana informada, organizada y responsable.

Para mitigar estos peligros, expertos en salud pública y bienestar animal instan a la comunidad a adoptar prácticas que garanticen una convivencia segura, centrada en la prevención y el control sanitario.

Lea más: Bienestar animal como eje de calidad y eficiencia

La colaboración vecinal es fundamental, pero debe realizarse bajo protocolos claros para evitar consecuencias contraproducentes:

Alimentación e hidratación higiénica: Si se decide proveer alimento o agua a animales comunitarios, es imperativo utilizar recipientes limpios y establecer horarios específicos. Evitar la comida expuesta de forma permanente es crucial para no atraer roedores. Asimismo, la renovación diaria del agua y la limpieza de los contenedores son medidas vitales para eliminar potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya y leishmaniasis.

Monitoreo y reporte sanitario: Ante animales que presenten signos de alarma —como pérdida de pelo, lesiones cutáneas, extrema delgadez, agresividad o comportamientos erráticos—, la recomendación es evitar el contacto directo y buscar asistencia veterinaria profesional.

Vacunación como barrera principal: La inmunización es la herramienta más eficaz contra la rabia. La comunidad debe identificar a los animales del entorno y asegurar su vacunación anual. Cabe recordar que el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional , con sede en San Lorenzo, ofrece la vacuna antirrábica de manera gratuita.

Control poblacional mediante castración: La esterilización masiva sigue siendo la única estrategia efectiva a largo plazo para frenar la reproducción descontrolada en las calles. Apoyar y difundir las campañas de castración es un pilar esencial del control sanitario.

Hacia una tenencia responsable

La solución de fondo frente a este problema radica en erradicar el abandono de mascotas. La tenencia responsable implica no solo el compromiso de mantener a los animales dentro de los límites de la propiedad, sino también garantizar que cuenten con sus esquemas de vacunación y desparasitación al día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abandono constituye una falta grave que atenta directamente contra la salud y seguridad de toda la comunidad.

En definitiva, el control de las zoonosis es una responsabilidad compartida. Mantener nuestro entorno limpio, reportar casos sospechosos y garantizar la inmunización son las herramientas más eficaces para salvaguardar el bienestar de nuestras familias y la comunidad.