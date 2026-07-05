San Pedro: intendentes interinos asumen en medio de una intensa puja entre dos sectores colorados

De cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, el panorama político en San Pedro anticipa una competencia intensa entre el Partido Colorado y una oposición que busca llegar unida. En varios distritos, liberales y sectores de izquierda trabajan en alianzas electorales, mientras que el movimiento político Yo Creo también presentará candidaturas propias en algunas localidades del departamento.

La salida anticipada de los jefes comunales responde a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, que obliga a quienes buscan el rekutu a dejar el cargo para dedicarse a la campaña electoral. Las juntas municipales eligieron a los intendentes interinos que conducirán las administraciones hasta la finalización del período de mandato 2021-2025, extendido por ley un año más.

Las internas coloradas estuvieron marcadas por una fuerte pulseada entre el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, y el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis. Ambos pertenecen al movimiento Honor Colorado, pero ejercen liderazgos divididos en el segundo departamento.

Uno de los escenarios más disputados se registró en Santa Rosa del Aguaray. Silvia Trubger (ANR-HC), del equipo de D’Ecclesiis, renunció para buscar su reelección y fue reemplazada por el concejal Pedro Cabañas, que responde a Giménez.

Cabañas había competido contra Trubger en las internas partidarias, en las que resultó derrotado. Sin embargo, la jefa comunal no logró reunir los votos necesarios en la Junta Municipal para imponer a un dirigente de su sector.

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En Puerto Antequera también se produjo un cambio significativo. Julio Alfonzo (ANR-HC), del equipo del gobernador y con respaldo también del ministro, dejó el cargo para buscar un nuevo mandato y fue electo como reemplazante Fernando Santacruz, del equipo que responde al ministro de Agricultura y que contó con respaldo de ediles colorados y liberales.

Santacruz no pertenece al sector de Alfonzo.

En el distrito de Tacuatí, Sindulfo Franco (ANR-HC), del equipo del ministro de Agricultura, quien obtuvo la victoria en las internas coloradas, logró que su cuñado, Derlis López, fuera elegido para completar el mandato municipal. La decisión le permite mantener el control político de la administración mientras se enfoca en la campaña electoral.

En San Pablo, el intendente liberal Jorge Codas, también ganador de las internas, dejó el cargo en manos de Agustín Pelagio González, dirigente de la misma línea política. De esta manera, el sector conserva la conducción de la comuna durante el período de transición.