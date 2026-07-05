“Voy a vivir 140 años más”: Cartes celebró sus 70 años clamando unidad

El expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, celebró su cumpleaños 70 en la sede partidaria acompañado de dirigentes, legisladores y autoridades nacionales. El discurso estuvo marcado por el agradecimiento a sus correligionarios y un fuerte contraataque político hacia quienes, según sus palabras, lo querían fuera del escenario político de manera definitiva.

Durante su alocución, Cartes hizo referencia directa a las especulaciones recientes sobre su estado de salud, bromeando con que su exministro de Salud y médico personal, el senador Antonio Barrios, se encontraba informando sobre su condición médica.

“Estaba dando mi parte de que no había muerto. Muchos querían que Horacio se muera. Tengo la mala noticia para ellos de decirles que voy a vivir 140 años más de vida”, lanzó de manera tajante el exmandatario, desatando la euforia de los correligionarios presentes.

“No es hora de discordias y que Paraguay se tiña de rojo”

Consciente de las tensiones internas e imperfecciones en la estructura de cara a los próximos desafíos electorales, Cartes dedicó gran parte de su discurso a exigir el fin de las disputas. “Ruego a Dios como nunca que nuestra familia esté unida. No es hora de discordia, no es hora de discusiones, no es hora de peleas, es hora de que esta hermosa familia colorada estemos todos juntos”, exclamó tras confesar que lloró “con ganas” por los momentos difíciles que le tocó atravesar recientemente.

De cara a los comicios municipales del próximo 4 de octubre, el líder de la ANR arengó a los presentes para que “Paraguay se tiña de rojo”. Expresó que “nadie somos nada sin el Partido Colorado” y pidió dejar de lado los personalismos: “Por favor, no. Ahora no, ahora es Paraguay y Partido Colorado”.

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“No vamos a morir parados, vamos a morir trabajando”

Cartes no quiso dejar de lado la cuestión futbolística un día después de la eliminación de Paraguay del Mundial 2026 ante la selección de Francia.

“Yo soy uno de los que siempre critiqué el morirnos parados, pero ayer aprendí que se puede morir parado. Porque yo digo que no hay que conformarse con morir parado, hay que ganar”, señaló. “Nosotros no vamos a morir parados, vamos a morir trabajando y dejando hasta la última gota de sudor y sangre por nuestra querida República del Paraguay”.

En otro momento, respaldó la candidatura de Camilo Pérez asegurando que “transformará Asunción” y que con él “se acabarán viejos problemas”, apuntando a que es momento de hechos y resultados y ya no de promesas o discursos.

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Promesas en salud y “solidaridad sin afiliación”

En otro momento, Cartes defendió el rol asistencialista de la ANR a través de la solidaridad. Aseguró que bajo su gestión en la Junta de Gobierno no habrá desabastecimiento para los más necesitados: “No va a faltar medicamento. Yo les aseguro, no va a faltar medicamento”, afirmó, añadiendo que espera una reciprocidad de ayuda en materia sanitaria desde las municipalidades.

Finalmente, el exmandatario insistió en que las atenciones médicas y oftalmológicas que se realizan en la sede de la ANR deben estar despojadas de intereses electorales directos. “La salud no tiene colores. Fuera del partido que fuera, tiene que entrar sin ver y tiene que salir con sus anteojos puestos y viendo todo”, concluyó.

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