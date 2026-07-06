Arranca el novenario del patrono de Yaguarón con un histórico programa cultural y religioso

La Parroquia San Buenaventura convoca a toda la ciudadanía a participar activamente de las celebraciones espirituales que se iniciaron ayer y se extenderán hasta el miércoles 15 de este mes, con gran solemnidad.

Todos los días, están invitados en el templo San Buenaventura a rezar a las 07:00 y 16:00 el santo rosario y a las 08:00 y 17:00 la celebración eucarística.

Durante el novenario se abordarán temas de alto impacto social y espiritual, entre los que se destacan la búsqueda del bien común y vida digna, educación integral, tierra y otros temas sociales.

Misa Central con el Nuncio Apostólico

El miércoles 15 de julio, con devoción, el día del santo patrono San Buenaventura. Los actos oficiales iniciarán temprano por la mañana:

08:00: Solemne procesión de la sagrada imagen de San Buenaventura por las principales calles de la ciudad.

09:00: Misa central y solemne, bajo el lema “San Buenaventura testigo de la salvación”.

La celebración eucarística principal será presidida por el nuncio apostólico de Su Santidad, Vincenzo Turturro.

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Siete noches de arte, canto y danza

A la par de las actividades religiosas, Yaguarón desplegará una monumental semana artístico-cultural. A partir del miércoles 8 de julio, desde las 18:30 hs, el escenario principal vibrará con el talento de destacados artistas locales y nacionales:

Miércoles 08: Apertura con el elenco de danzas Isoindy, Azucena Brizuela, Los Nuevos Cancioneros Yaguaroninos, Ruth Kariola, Danna Yahari, Francisco Zurdo Rivas, Mariachi Sol de México, Mirta Noemí, Grupo Génesis y Banda Red.

Jueves 09: Academia Alejandro Méndez, elenco “Jeroky Rory”, Arnaldo G – Zona 13, Melissa Moreira, Los Intérpretes de Yaguarón, Tatiana Salinas, Los de Ayer con Milner Rodríguez, el gran Francisco Russo , Mia Valentina Cornet, Ayelen López, The Classics y Tordillo Negro.

Viernes 10: Elenco “Vy’a Jerokyhape”, Falcon Jeroky, dúo Cano Peralta, Mia Isabella Yahari, Los Robinson, Cumbia Fer, La Fuerza Tropical y Agrupación Sin Límite.

Sábado 11: Elenco 1ro de Mayo, Peguajhó Rory, Grupo Sapukai, el humor de Jagua ha Pirai , Alejandro Simón y su Dinastía, Grupo Bohemio, La Súper Cumbia y Grupo Dedoberde.

Domingo 12: Danzas Niño Jesús, Mainumby Jeroky, Milara, Santino Karim, Osmar Ríos, Panta Folk, Cuerdas de mi Tierra, Ka’i ha Pacu, el ritmo de La Retroband , Los Pibes del Barrio y Sabor Latino.

Lunes 13: Escuela Municipal de Danzas Mainumby, Ismael Insfrán, la tradicional banda Peteke Peteke , Escuela de Música Cecilio Valiente, Jaguaru Folk, Grupo Dos Raíces, Cumbre Bohemia y Agrupación San Salvador.

Martes 14 (vísperas): Elenco Municipal de Itauguá, Antonio Rolón, Alam Cañete, Las Paraguayas, M Folk, Grupo Oasis y Grupo 8 Corazones.

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Broche de oro: A la medianoche del martes 14 de julio, el cielo yaguaronino se iluminará con un imponente espectáculo de pirotecnia para recibir el día del Santo Patrono.

Adrenalina en la Plaza de Toros

Los amantes de las costumbres campestres tendrán su cita obligada en el ruedo central con un programa taurino y de caballería imperdible:

Domingo 12 de julio: Sortija, juegos de caballería, almuerzo comunitario, desfile de apertura, gran corrida de toros y baile popular en el ruedo.

Martes 14 de julio: Jornada de juegos de caballería, almuerzo, corrida de toros y baile popular.