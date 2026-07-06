Diputados aprueba acuerdo del Mercosur de coproducción cinematográfica y audiovisual

La Cámara de Diputados aprobó hoy el Acuerdo Mercosur de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual. Con la misma, las coproducciones serán reconocidas como nacionales en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Desde en Inap explicaron cuáles son los puntos y como beneficiarán a la producción nacional a partir de la promulgación del Poder Ejecutivo.

Con esto se logra que las coproducciones entre los estados partes del Mercosur sean reconocidas como obras nacionales en cada país.

También que los productores puedan acceder a fondos públicos de fomento y beneficios de las industrias cinematográficas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Aprueban acuerdo del Mercosur de cooperación audiovisual

Agregan que con este acuerdo se facilitará la cooperación, impulso a la calidad y ampliación de la circulación de contenidos en la región y el mundo.

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Explican que este acuerdo fue suscrito en julio de 2024 durante la Cumbre del Mercosur, bajo la presidencia pro tempore de Paraguay.

Señalan que el mismo fortalece la integración y el desarrollo de la cultura cinematográfica de los pueblos.

El Inap celebró esta decisión que posiciona al audiovisual paraguayo en un escenario de mayor cooperación e intercambio regional.