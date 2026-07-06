Extraen paladar atorado en el esófago de un septuagenario en el HGI

Una prótesis dental de unos 5 cm fue extraída del esófago de un paciente de 70 años en el Hospital General de Itapúa (HGI). El septuagenario sería oriundo del distrito de Tomás Romero Pereira y llegó a Urgencias por dificultad respiratoria, desaturación, intenso dolor al deglutir e imposibilidad para ingerir alimentos.

El paciente ingresó al servicio médico el pasado 3 de julio. Se presume que el cuerpo extraño estuvo al menos nueve horas alojado en el esófago.

El equipo médico activó los protocolos de atención y realizó una endoscopia digestiva alta de urgencia. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Sergio Morínigo, especialista en endoscopia digestiva. Tras la intervención, se logró extraer la prótesis dental mediante el uso de un asa endoscópica.

Los responsables del HGI expresaron que este tipo de accidentes son frecuentes en adultos mayores. Instaron a tener cuidados especiales con las personas de la tercera edad y a evitar alimentos que puedan ocasionar este tipo de incidentes.

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Alta médica

Tras la extracción, la evaluación confirmó que el esófago no presentaba lesiones de consideración, lo que permitió una evolución favorable del paciente y su alta médica el mismo día.

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La endoscopia digestiva es un procedimiento médico de emergencia en el que se introduce un tubo flexible con cámara por la boca para examinar el esófago, el estómago y el duodeno.

Se realiza de inmediato para diagnosticar y tratar emergencias graves, como hemorragias digestivas altas, extracción de cuerpos extraños o la ingesta de sustancias cáusticas.