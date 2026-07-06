Mundial de Fútbol 2026: esta es la cantidad de personas que viajaron, según migraciones

La Copa Mundial de Fútbol 2026 se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que miles de compatriotas y extranjeros residentes viajaron al norte del continente para vivir la máxima competencia de fútbol.

La Dirección Nacional de Migraciones realizó su corte el viernes, considerando que la Selección Paraguaya de Fútbol jugó el sábado, por lo que quienes hayan salido posterior a este día, ya no llegarían para el partido que se disputó contra Francia.

Según Favio Espinoza, director general de movimiento migratorio, en total 8.605 personas viajaron a Estados Unidos, de los cuales 7.850 fueron connacionales y 755 extranjeros residentes.

“Todos fueron por el aeropuerto y esa cantidad ya están. Hay que tener en cuenta que tuvimos solamente dos vuelos charter con 568 pasajeros ambos, esos son los únicos que salieron y tengo entendido que ya volvieron estos vuelos, fue vuelo de salida. No estamos previendo tiene ningún vuelo charter hasta el momento, solamente el que vino esta madrugada con todo el equipo, que vino con 203 pasajeros”, precisó.

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Rally Mundial en Itapúa

Espinoza estimó que para el Rally Mundial que se celebrará del 27 al 30 de agosto de este año, se espera un importante movimiento en los 44 puestos migratorios del país, considerando que es un evento que aglutina a personas de todo el mundo y es de gran atractivo para la región.

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Detalló que ya se están preparando para recibir a los aficionados del deporte motor, recordando que en la edición pasada realizaron un buen trabajo.

Recordó que para esa edición la mayoría de los aficionados ingresaron por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y que cuentan con infraestructura para recibir vuelos internacionales tanto en el aeropuerto de Encarnación, como el de Minga Guasú.

También dijo que el puesto de mayor flujo migratorio en el país es el de Encarnación-Posadas, seguido de Falcón-Clorinda, el aeropuerto Silvio Pettirossi, seguido del puesto en el Puente de la Amistad.

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Agregó que si bien consideran que existe un mayor flujo migratorio en el Puente de la Amistad, el mismo cuenta con tránsito libre para los residentes de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, por lo que mucha gente no realiza el trámite migratorio, como si ocurre en los otros puestos que citó.