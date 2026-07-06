“Un parche de apenas 1.000 metros”: críticas al MOPC por el calamitoso estado del tramo Tobatí-Arroyos y Esteros

Carlos Colmán, poblador de Arroyos y Esteros, cuestionó que los trabajos realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no hayan alcanzado la zona más crítica del tramo Tobatí-Arroyos y Esteros.

“Lo único que hicieron fue un bacheo mínimo de aproximadamente 1.000 metros en el ingreso a la ciudad de Arroyos y Esteros. Pero donde realmente hace falta, entre los kilómetros 55 y 60 de la ruta que se usa todos los días, que es la de Arroyos y Esteros-Tobatí, todo sigue igual. No vemos nunca una solución”, manifestó.

Indicó que el sector comprendido entre los kilómetros 55 y 60 continúa con enormes baches que dificultan la circulación.

Explicó que la situación volvió a agravarse en los últimos días debido a las lluvias, ya que los agujeros quedaron completamente cubiertos por agua. Esto impidió que los conductores puedan ver la profundidad de los pozos y aumentó el riesgo de accidentes y averías en los vehículos.

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Se agrava cada vez que llueve

El denunciante, Carlos Colmán, señaló que el problema se repite cada vez que llueve y que los usuarios de la ruta deben reducir considerablemente la velocidad o realizar peligrosas maniobras para esquivar los profundos pozos.

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Añadió que el estado del camino afecta diariamente a trabajadores, estudiantes, productores y transportistas que dependen de esta vía.

También resaltó que la ruta necesita una intervención integral y no reparaciones aisladas, ya que consideran que los trabajos realizados hasta ahora resultan insuficientes frente al avanzado deterioro del pavimento.

Intentamos hablar con algún representante del MOPC para conocer los motivos por los cuales el tramo más afectado no fue reparado y si existen nuevos trabajos previstos. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta por parte de la institución. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a las quejas y los planes de reparación.

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