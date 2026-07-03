Nacionales
03 de julio de 2026 a la - 17:13

Colapso en la Municipalidad de Asunción: alarmante estado de calles y avenidas

Motociclista con bolso observa la calle deteriorada con baches y vehículos en movimiento, mientras una estación de servicio se asoma al fondo.
Enormes baches "adornan" la Avda. Fernando de la Mora a la altura de Parirí. La Municipalidad "parchó" una parte, pero olvidó tapar profundos cráteres.Gustavo Machado

La crisis vial en Asunción se agrava ante el abandono de calles y avenidas colmadas de baches, desatando el reclamo ciudadano contra la gestión de Luis Bello (ANR-HC). Mientras la infraestructura pluvial colapsa, la municipalidad prioriza el pago de salarios y gasta millones en contratos para soluciones parche.

Por Luis López Nery Huerta

La crisis vial de Asunción bajo la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), llegó a niveles críticos debido al abandono y las reparaciones deficientes. Un recorrido de ABC por los barrios San Pablo, Terminal y Vista Alegre expone las fallas severas de gestión. La capa asfáltica se desarma, mientras la Municipalidad prioriza los parches antes que soluciones definitivas.

Luis Bello con abrigo claro gesticulando frente a un micrófono, rodeado de hombres sentados en una mesa atenta.
Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción, ante la Junta Municipal.

Esta desidia en la infraestructura se mantiene a pesar de la fuerte presión tributaria que soportan los contribuyentes de Asunción. Entre enero y abril de 2026, los ciudadanos abonaron un total de US$ 12 millones destinados exclusivamente al rubro de conservación vial. Dicha recaudación cuatrimestral ya representa más del 65% de todo lo pagado durante el ejercicio fiscal anterior bajo ese mismo concepto.

El mapa del caos: las calles y avenidas destrozadas de Asunción

Ante las denuncias ciudadanas, ABC verificó este fin de semana el estado de las calles y confirmó la proliferación de cráteres de distintos tamaños en las principales avenidas de estos barrios periféricos de la capital. En el cruce entre las avenidas De la Victoria y Fernando de la Mora, entre los barrios San Pablo y Terminal, los vecinos reclaman que desde hace más de un mes que el acceso a la Comisaría 15 está intransitable.

Persona con paraguas púrpura camina por pavimento en mal estado, con baches y agua acumulada en charcos.
Pésimo estado de la avenida De la Victoria, frente a la Comisiaría 15. Según vecinos, la vía está destruida hace más de un mes.

Apenas a una cuadra de ahí, en la esquina de Fernando de la Mora y Ybapuru, ya en el barrio Terminal, las rejillas de hierro de un antiguo sistema de desagüe pluvial están destruidas, dobladas o hundidas. El pavimento que rodea estos sumideros metálicos colapsó totalmente, dejando aberturas profundas expuestas al paso vehicular diario.

Todavía sobre la avenida Fernando de la Mora, a la altura del cruce con Pariri, a pocas cuadras de la avenida Bruno Guggiari, en el barrio Vista Alegre, la Municipalidad de Asunción acudió ante las reiteradas denuncias de los vecinos y recapó un tramo de la vía. Sin embargo, se detectaron grandes extensiones de asfalto totalmente desgastado que olvidaron recapar.

Calle urbana deteriorada con pavimento roto y charcos, dos vehículos en movimiento y comercios cerrados en el fondo.
Calle José Félix López convertida en zanjas, a la altura de la calle Guavirá, en inmediaciones del Mercado de Abasto.

La carencia histórica de mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial actúa como el principal factor destructor de las arterias pavimentadas. En la calle Teniente José Félix López casi Guavirá, en San Pablo, la corriente constante de los líquidos ya cavó zanjas profundas sobre la calzada. Las estructuras destinadas a la captación de aguas pluviales se encuentran totalmente destruidas, convirtiéndose en un riesgo directo para conductores y motociclistas.

Crisis vial en Asunción: millones de los ciudadanos van a soluciones parche

Mientras la infraestructura vial colapsa, la gestión de Bello opera políticamente para asegurar la aprobación de una ampliación presupuestaria para insumos de bacheo, es decir, parches. En la última sesión ordinaria de la Junta Municipal, una maniobra del propio cartismo dejó la plenaria sin el quórum legal necesario, suspendiendo el debate. El proyecto pretende extender hasta diciembre los contratos de provisión de insumos por G. 4.530 millones.

Calle sin personas, con desagüe dañado en primer plano y vehículos estacionados en la vía.
Desagüe dañado en la avenida Fernando de la Mora esquina Ybapuru.

La ampliación prevé G. 3.191 millones para cemento asfáltico y G. 393 millones para emulsión, ambos ítems de la firma Materiales Asfálticos S.A., cuyo representante legal es Julio Daniel Meza. Igualmente, contempla G. 719 millones a favor de Somagec Paraguay S.A., representado legalmente por Joaquín Gamell y otros, por piedra triturada; y G. 225 millones para Ortellado Toniolo S.A., representado legalmente por Rihaid Avimael García, por mezcla fría.

Denuncia de uso indebido de materiales, funcionarios y maquinarias con fines electorales

El pedido de aprobación de la ampliación se da en medio de una escandalosa denuncia realizada por el concejal Pablo Callizo (PPQ), sobre el supuesto uso ilegal de funcionarios, maquinarias y asfalto de la comuna para pavimentar un predio privado con fines electorales.

Según la denuncia del concejal, presentada ante el pleno el 26 de junio, funcionarios de Vialidad, con maquinarias e insumos de la dependencia, habrían utilizado más de 70 toneladas de asfalto para recapar 900m2 de un predio privado, lo que significa un perjuicio de más de G. 100 millones para la comuna.

Pese a la denuncia pública, el oficialismo trabó la posibilidad de presentar una denuncia penal y solicitó que el director de la dependencia sea escuchado primero.