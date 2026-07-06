Video: buscan a conductor de camioneta que chocó contra auto estacionado y huyó del lugar

La propietaria del vehículo perjudicado es Hilse Villalba, quien busca identificar al conductor de una camioneta Ford Ranger Raptor que, en la noche del pasado 29 de junio, embistió su automóvil estacionado y se marchó sin hacerse cargo de los daños.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30, sobre la calle Moisés Bertoni casi Raúl Carmona, en el barrio San Cristóbal de Asunción, poco después de la finalización del partido entre Paraguay y Alemania, según relató la afectada.

Villalba detalló un particular hallazgo que para ella no deja dudas sobre la marca del vehículo involucrado. Al revisar los destrozos en la parte trasera de su automóvil, un Toyota Sienta, descubrió un elemento que voló tras el fuerte impacto.

“Encontré la letra ‘F’. Viste que la camioneta dice grande ‘Ford’ en su parrilla delantera; del impacto, la letra voló y entró a mi vehículo porque se rompió el parabrisas”, relató la denunciante.

Lea más: Video de circuito cerrado fue clave para detener a presunto autor de homicidio en Asunción

Cuantiosos daños materiales

El impacto dejó el Toyota Sienta prácticamente inutilizable. La víctima detalló que los daños mecánicos y chapería son severos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destrucción de los parabrisas trasero y delantero

Daños en la puerta trasera, la valijera y el paragolpes

Faro del lado izquierdo completamente destrozado

Afectación en el sistema eléctrico (levantavidrios) y en la parte mecánica, comprometiendo la caja de velocidades.

En busca de más imágenes de seguridad

La denuncia fue radicada inicialmente en la Comisaría 11ª Metropolitana. Ante la falta de datos sobre el chofer fugitivo, Villalba amplió la denuncia formal para poder solicitar grabaciones de los comercios de la zona.

La víctima sospecha que la Ranger Raptor huyó utilizando la calle pavimentada. Por ello, presentará una orden formal ante una entidad bancaria ubicada en la intersección de Denis Roa y Moisés Bertoni, cuyas cámaras de seguridad habrían captado con nitidez la chapa o el rostro del conductor.

Lea más: Hallan quemada camioneta denunciada como robada en el distrito de Nueva Asunción, Chaco