Hallan quemada camioneta denunciada como robada en el distrito de Nueva Asunción, Chaco

Se trata de una camioneta Hyundai Tucson de color plateado, con matrícula WHFT 305, modelo 2012, que fue denunciado como robado por el ciudadano uruguayo Jorge Gustavo Campagnolo Scarzella (61), de profesión periodista, domiciliado en el barrio Villa Mora de Asunción.

Supuestamente, el periodista uruguayo Campagnolo se trasladó a bordo de su camioneta el sábado por la tarde, alrededor de las 18:30 hasta el distrito de Nueva Asunción para verificar un terreno que pretendía comprar en el exclusivo condominio residencial La Serena.

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Sin embargo, antes de llegar a su destino fue interceptado por dos maleantes a bordo de una motocicleta. Siempre de acuerdo a la denuncia del extranjero, los maleantes lo obligaron a parar la marcha a punta de pistolas y luego le quitaron el vehículo.

Luego, supuestamente con la ayuda de un allegado, la víctima llegó hasta la comisaría 10° de Asunción, donde le indicaron que debía efectuar la denuncia en la comisaría jurisdiccional, que era la 5° de Nueva Asunción (Chaco), hasta donde se dirigió con el acompañamiento de un oficial.

Vecinos la encontraron

Finalmente, en la mañana de hoy vecinos encontraron el vehículo totalmente incinerado sobre un camino vecinal del barrio San Antonio de Nueva Asunción, muy cerca de donde supuestamente se produjo el robo en la tarde del sábado, durante el partido de fútbol en las selecciones de Paraguay y Francia.