Nacionales
07 de julio de 2026 a la - 16:16

¿Buscás trabajo? Piden 210 operarios para empresa automotriz

Grupo de seis personas de espaldas, con ropa abrigada, esperan ingresar a la feria de empleo en un entorno frío y formal.
Buscadores de empleo forman fila en la feria organizada por el MTESS.Sergio González

La Dirección General de Empleo (DGE) lanza una importante oferta de empleo en el departamento Central. Conocé los detalles de la convocatoria laboral.

Por ABC Color

Una nueva oportunidad de inserción laboral se presenta para los residentes del departamento Central y zonas aledañas.

La Dirección General de Empleo (DGE), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), invita a todas las personas interesadas en obtener un puesto formal a participar de la convocatoria organizada para este miércoles 8 de julio.

La búsqueda está orientada a cubrir 210 vacancias dentro de una destacada empresa del rubro automotriz, la cual requiere reforzar su plantilla con personal operativo y técnico. Los perfiles solicitados para esta jornada son:

  • 200 puestos para operarios de producción de autopartes.
  • 5 puestos para técnicos de seguridad.
  • 5 puestos para ingeniería de procesos.

La jornada de selección se llevará a cabo en el Centro Tecnológico del SNPP, ubicado en la ciudad de Itá, departamento Central. El horario establecido para la recepción de los postulantes será de 08:00 a 12:00.

Lea más: Ypacaraí y CIRD impulsarán oficina de empleo para jóvenes y sectores vulnerables

Desde la institución recuerdan a los interesados la importancia de contar con su curriculum vitae actualizado y recomiendan realizar el registro previo a través de la plataforma oficial emplea.mtess.gov.py, donde los candidatos pueden cargar sus datos y formalizar su postulación de manera rápida y eficiente para esta y otras vacancias disponibles en el país.