¿Buscás trabajo? Piden 210 operarios para empresa automotriz

Una nueva oportunidad de inserción laboral se presenta para los residentes del departamento Central y zonas aledañas.

La Dirección General de Empleo (DGE), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), invita a todas las personas interesadas en obtener un puesto formal a participar de la convocatoria organizada para este miércoles 8 de julio.

La búsqueda está orientada a cubrir 210 vacancias dentro de una destacada empresa del rubro automotriz, la cual requiere reforzar su plantilla con personal operativo y técnico. Los perfiles solicitados para esta jornada son:

200 puestos para operarios de producción de autopartes.

5 puestos para técnicos de seguridad.

5 puestos para ingeniería de procesos.

La jornada de selección se llevará a cabo en el Centro Tecnológico del SNPP, ubicado en la ciudad de Itá, departamento Central. El horario establecido para la recepción de los postulantes será de 08:00 a 12:00.

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Desde la institución recuerdan a los interesados la importancia de contar con su curriculum vitae actualizado y recomiendan realizar el registro previo a través de la plataforma oficial emplea.mtess.gov.py, donde los candidatos pueden cargar sus datos y formalizar su postulación de manera rápida y eficiente para esta y otras vacancias disponibles en el país.