Campaña “Pire Porã Rekávo 2026”: llegan atenciones dermatológicas gratuitas al Guairá

En la mañana de este martes, en la sala de reuniones del Ministerio de Salud Pública, se llevó a cabo el lanzamiento de la Campaña Pire Porã Rekávo 2026 (En busca de una piel sana).

El evento se llevará a cabo en el departamento del Guairá, en la sede de la Universidad Católica de Villarrica. En fecha 10 de julio realizarán la capacitación al personal médico sobre las enfermedades de la piel, mientras que el día 12 será para la atención dermatológica en el Hospital Espíritu Santo.

El objetivo principal de esta iniciativa es llevar asistencia dermatológica gratuita a comunidades del interior del país, donde el acceso a esta especialidad médica es limitado.

“Nos reunimos para presentar la octava edición de Pire Porã Rekavo, que es una iniciativa y fruto de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, las sociedades científicas, el programa de Lepra, los médicos, los profesionales y también las Unidades de Salud de la Familia”, expresó la doctora María Teresa Barán, ministra de Salud Pública.

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Comentó que más de 3.975 personas ya fueron atendidas a través de este programa y 942 profesionales de salud ya han sido formados y capacitados.

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“No nos tenemos que olvidar que la piel es el órgano más grande del ser humano. Es como un sistema de defensa y a través de la piel se pueden manifestar algunas enfermedades. Por eso es muy importante que el personal de salud esté formado y capacitado para reconocer estas enfermedades dermatológicas”, destacó la ministra.

Sostuvo que el objetivo más importante es buscar, captar y detectar la lepra, una enfermedad que hay en el Paraguay, pero que es curable. “También es muy importante trabajar en la detección precoz del cáncer de piel”, agregó.

Dejó en claro que todos los problemas dermatológicos deben ser atendidos en las diferentes Unidades de Salud Familiar y en cualquier servicio de salud, para poder hacer una derivación oportuna.

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“Esta octava edición va a ser en el departamento del Guairá, donde se va a hacer un trabajo articulado, donde le vamos a traer a las personas hasta el campus de la Universidad para que sean atendidas y evaluadas por los médicos especialistas”, concluyó.