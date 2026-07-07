Caso Mbappé: Diputado reprocha rapidez del Gobierno de Santiago Peña para “bajarse los pantalones”

El diputado Walter García (Yo Creo) comenzó refiriéndose a Kilian Mbappé como “este jugador de cristal, el camerunés con nacionalidad francesa hoy en día” y recriminó al gobierno de Santiago Peña por rápidamente pronunciarse para intentar desmarcarse de la senadora Celeste Amarilla, y no así para reclamar por los dichos de los franceses contra nuestro país.

García remarcó que lo dicho por Amarilla es una “responsabilidad personal” pero “sí lo que me preocupa es cómo este gobierno del señor Santiago Peña se bajó rápidamente los pantalones cuando la Federación Francesa de Fútbol (FFF) emitía un comunicado” defendiendo a Mbappé.

García le recriminó al gobierno de Peña no haber retrucado a los reclamos, pidiendo explicaciones ante declaraciones igualmente reprochables de Mbappé tras el partido, donde también acumuló varias muestras de falta de respeto a los jugadores compatriotas y a nuestro país.

“Había dicho (en la entrevista tras el partido): ‘si teníamos que meter la mano en la mierda lo hacíamos’... ¿qué quiso decir con esa expresión?. O sea, nosotros vamos a estar regalándonos siempre ante cualquier llamado de organismos internacionales, cuestionó.

Ante esto, repudió que el Gobierno se muestre “pererí” (que tiene la piel fina, frágil) ante las críticas internacionales y no así ante los insultos.

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“Qué pererí que somos nosotros los paraguayos, viene el señor Santiago Peña y el canciller (Rubén Ramírez Lezcano) que rápidamente se bajaron los pantalones emitiendo un comunicado”, insistió en su reclamo.

El legislador hasta dijo creer que esta reacción del gobierno nacional puede se una simple cortina de humo para que no se hable de su mentiroso informe ante el Congreso de la semana pasada, y que no se hable de las carencias reales en salud o los escándalos de corrupción.

Por ello, finalmente refirió: “el presidente viene y se jacta de que tiene un gobierno donde ha disminuido la corrupción terriblemente. Al bolsillo de unos pocos, la corrupción sigue creciendo en este gobierno", dijo, y una vez más le pidió que, como país, no nos “bajemos los pantalones cuando organismos internacionales emiten un comunicado”.