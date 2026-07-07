Condenan al MOPC a millonaria indemnización por fatal accidente a causa de un bache

El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, confirmó de manera unánime la condena contra el Estado paraguayo por la muerte de Javier Alexander Yegros Riveros (14), jugador de la categoría Sub 14 del Club Olimpia.

El fallo ratifica que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es responsable de la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, lo que derivó en la tragedia.

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Con esta resolución, el Estado deberá pagar un total de G. 900.000.000 más intereses a los padres de la víctima, Francisco Javier Yegros León y Amelia Riveros Benítez.

El trágico accidente ocurrió el 1 de octubre de 2019, a la altura del kilómetro 27,5 de la Ruta Acceso Sur, en la zona de Itá. Según los antecedentes, un camión de gran porte que circulaba hacia Asunción cayó en un bache de dimensiones considerables.

Debido al fuerte impacto contra el pozo, al camión se le desprendió una de las ruedas delanteras, lo que provocó que el conductor perdiera el control e invadiera el carril contrario. En ese momento, chocó de frente contra el automóvil en el que viajabam el joven Javier Alexander, quien falleció días después tras permanecer internado en terapia intensiva.

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En ese accidente también resultaron heridos tres jóvenes futbolistas y falleció Andrés Reyes Ruiz, el conductor de uno de los vehículos involucrados y padre de dos de los adolescentes accidentados.

La ruta era un peligro

La justicia fue tajante al señalar que el asfalto en ese tramo se encontraba en “pésimas condiciones” y catalogó al bache como una “cosa viciosa”, un objeto que, aunque esté quieto, representa un peligro activo por su mal estado.

Según consta en la resolución, informes técnicos del propio MOPC admitieron que el pavimento ya había vencido su vida útil y presentaba serios defectos conocidos como “piel de cocodrilo”, los cuales no fueron reparados a tiempo para prevenir accidentes.

Por ello, los magistrados rechazaron el argumento de la Procuraduría General de la República (PGR), que intentó culpar exclusivamente al chofer del camión para evitar que el Estado pague la indemnización.

El detalle de la indemnización

La condena confirmada por el Tribunal se desglosa en G. 860.000.000 en concepto de daño moral, por el profundo sufrimiento de los padres ante la pérdida de su hijo. Además de G. 40.000.000 por daño emergente, para cubrir gastos médicos y de sepelio que fueron debidamente comprobados.

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Aunque los abogados de la familia solicitaron una suma mucho mayor bajo el argumento de que el joven tenía una prometedora carrera como futbolista, “pérdida de chance”, este rubro fue rechazado por los jueces al no presentarse pruebas concretas sobre los ingresos económicos que el joven percibía en ese momento.

Finalmente, los magistrados Carlos Escobar, Hugo Garcete y Osvaldo González Ferreira concluyeron que quien introduce un riesgo en la comunidad, en este caso, una ruta en mal estado, debe soportar las consecuencias y reparar el daño causado.