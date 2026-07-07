Evacuan Consulado de Paraguay en Nueva York, en plena fiebre mundialista

El Consulado General de la República del Paraguay en Nueva York, Estados Unidos, emitió este martes un comunicado urgente en el que anuncia el cierre preventivo inmediato de sus oficinas y la evacuación total del personal y los usuarios que se encontraban en el perímetro.

La medida fue impuesta por las autoridades de seguridad de la ciudad estadounidense debido al inminente peligro de derrumbe que presenta una obra en construcción ubicada al lado de la sede consular paraguaya.

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Ante el riesgo de que la estructura vecina ceda y afecte las instalaciones locales, se ordenó el despeje completo del área como medida de protección para salvaguardar la vida de los funcionarios y de los ciudadanos que acuden diariamente a realizar sus gestiones.

A raíz de esta contingencia, la atención al público en formato presencial quedó suspendida por tiempo indefinido. Desde el Consulado instaron a la comunidad paraguaya a mantenerse alerta a los avisos que se irán publicando en las redes y canales oficiales.

Habilitan línea para urgencias

La representación diplomática habilitó un número telefónico de contingencia exclusivo para atender situaciones de necesidad.

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Para casos de emergencia comprobada, los compatriotas pueden comunicarse directamente al teléfono: +1 347 260 0013.

Freno en plena marea de hinchas paraguayos

Este cierre preventivo coincide plenamente con la masiva movilización de paraguayos en los Estados Unidos debido al Mundial 2026, un evento que motivó el viaje de más de 8.000 hinchas desde territorio nacional.

A pesar de que la Selección Paraguaya quedó eliminada de la competencia el pasado sábado tras caer de forma ajustada ante Francia en los octavos de final, un importante sigue en el país norteamericano para hacer turismo.

La nueva sede del Consulado General en Nueva York fue inaugurado en septiembre del año pasado y contó con la presencia del presidente Santiago Peña, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano; y el embajador de Paraguay en Washington, Gustavo Leite.