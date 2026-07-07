Personal de blanco se manifiesta exigiendo nombramientos y aumento salarial

Con pancartas en mano y provenientes de distintos puntos del país, un importante contingente de trabajadores del sector salud se manifestó este martes frente a la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El reclamo es unificado: el cese de la precarización laboral y una respuesta concreta a demandas postergadas por más de una década.

La medida de fuerza, que congregó a personal de blanco, tiene como ejes principales el nombramiento definitivo de los contratados y un aumento salarial urgente para ellos y para los funcionarios de los sectores de limpieza, transporte y seguridad.

Los trabajadores señalaron con preocupación que llevan más de 15 años sin recibir un aumento en sus haberes, a pesar de la inflación y el desgaste propio de sus funciones.

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Los manifestantes denunciaron una profunda desidia administrativa por parte de las autoridades. Según explicaron, el proceso de concurso para la estabilidad laboral se inició el año pasado con la presentación de toda la documentación requerida, pero a la fecha no han recibido respuestas ni avances concretos.

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La problemática es de gran escala. De acuerdo con las estimaciones de los gremios, cerca de 7.000 funcionarios de enfermería cuentan con la antigüedad de cuatro años exigida por el Ministerio para acceder al nombramiento.

Sin embargo, al contemplar otras áreas del sistema de salud, la cifra de trabajadores sin estabilidad laboral asciende a cerca de 20.000 personas.

La movilización busca forzar una mesa de diálogo con las autoridades ministeriales para que los profesionales bajo contrato pasen finalmente a ser funcionarios permanentes, garantizando así la estabilidad de quienes sostienen el sistema de salud pública a nivel nacional.