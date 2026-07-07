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07 de julio de 2026 a la - 16:05

¿Querés estudiar medicina? Taiwán ofrece becas

Embajada de Taiwán en Paraguay.
Embajada de Taiwán en Paraguay.FERNANDO ROMERO 09-07-24 SOCIALE

La Embajada de Taiwán informó que ofrece becas para aquellos interesados en cursar la carrera de medicina. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color

La Embajada de Taiwán en Paraguay publicó un recordatorio que el gobierno asiático ofrece becas para estudiar medicina en el país.

“El Gobierno de Taiwán ofrece becas completas para estudiar la licenciatura en Medicina de 4 años en Taiwán”, indicaron en su cuenta oficial de la red social X (extwitter).

Agregan que las postulaciones deben presentarse hasta el 14 de julio de este año.

Lea más: ¿Querés estudiar en Taiwán en el 2026? Enterate cómo postular a una beca

Mujer con bata de médico y gafas sostiene cuaderno y bolígrafo, con fondo de edificio hospitalario y bandera de Taiwán.
Taiwán ofrece becas para estudiar medicina.

Becas para estudia medicina en Taiwán

Detallan que para los interesados, los detalles pueden brindarlos si se comunican al 0982 200 918.