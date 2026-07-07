¿Querés estudiar medicina? Taiwán ofrece becas

La Embajada de Taiwán en Paraguay publicó un recordatorio que el gobierno asiático ofrece becas para estudiar medicina en el país.

“El Gobierno de Taiwán ofrece becas completas para estudiar la licenciatura en Medicina de 4 años en Taiwán”, indicaron en su cuenta oficial de la red social X (extwitter).

Agregan que las postulaciones deben presentarse hasta el 14 de julio de este año.

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Becas para estudia medicina en Taiwán

Detallan que para los interesados, los detalles pueden brindarlos si se comunican al 0982 200 918.