RUN justifica demora en la tramitación de documentos y alega estos motivos

Las quejas por la extrema lentitud en los trámites del Registro Unificado Nacional (RUN) continúan. Ante esta situación, el director de Atención y Servicios a la Ciudadanía del RUN, Luis Caballero, reconoció que existe un retraso en la gestión de los documentos, aunque sostuvo que la institución trabaja con las limitaciones actuales de infraestructura y recursos humanos.

“Si bien los números podrían parecernos no auspiciosos, son bastante satisfactorios para nosotros por las posibilidades de respuesta que tenemos, a la infraestructura que contamos y el capital humano con que disponemos”, declaró.

Caballero informó que entre el 14 de enero, fecha de creación del RUN, y el 1 de julio ingresaron 212.639 documentos, de los cuales fueron procesados 175.111, lo que representa un nivel de respuesta del 82%. No obstante, reconoció que aún existe una cantidad importante de expedientes pendientes de tramitación.

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¿Por qué tarda la tramitación en el RUN?

Explicó que el tiempo de procesamiento depende de la complejidad de cada documento, por lo que algunos trámites requieren más tiempo que otros.

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Asimismo, señaló que existen direcciones con menor volumen de trabajo, lo que permite que determinados documentos sean despachados con mayor rapidez.

Falta de integración entre Catastro y Registros Públicos

El funcionario indicó además que los sistemas informáticos de Catastro y Registros Públicos todavía no están integrados, una situación que, según afirmó, sigue generando demoras en la gestión de los expedientes.

A ello se suma el traslado físico de documentos entre distintas dependencias, un proceso que también impacta en los tiempos de respuesta.

“No es el escenario ideal o el que pretendamos, es una realidad que nos toca administrar y nos consta que se está haciendo lo humanamente posible, tanto por parte de la Corte como las autoridades del RUN, para ir subsanando esto. Va a demandar tiempo”, mencionó.

Respecto a los plazos establecidos, recordó que la expedición de certificados tiene un plazo de hasta 15 días hábiles, mientras que las inscripciones deben concretarse en un máximo de 30 días hábiles. “Evidentemente, cuesta cumplir esos plazos por las razones que ya expliqué”, dijo.

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Auditoría plantea unificar dependencias

Según Caballero, una de las principales recomendaciones surgidas tras una auditoría consiste en concentrar todas las dependencias del RUN en un mismo espacio físico para evitar el traslado de documentos entre oficinas.

Asimismo, señaló que se plantea dotar al Registro Unificado Nacional de mayor infraestructura tecnológica y de más recursos humanos capacitados para agilizar los procesos.