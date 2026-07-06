RUN dice que expedientes pendientes no implican atraso, aunque admite dificultades para cumplir plazos

El nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) comenzó a operar en enero de 2026, luego de que el Presidente Santiago Peña firmara el decreto mediante el cual reglamentó la Ley 7424/25 que creó el ente. Se trata de una institución que fusionó la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; el Servicio Nacional de Catastro, que se encontraba vinculado a Tributación del entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía); y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Al respecto, ABC Color publicó un comparativo entre dos informes entregados por la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, que revela que entre el 17 de junio y el 1 de julio ingresaron más del doble de documentos que los expedidos, lo que dejó casi 8.000 expedientes pendientes.

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“Pendiente no significa atrasado”

En esa línea, la funcionaria remitió este lunes su explicación adicional sobre el movimiento documental del organismo y sostuvo que “pendiente no significa atrasado”.

Explicó que los trámites ingresados durante las últimas dos semanas permanecen dentro de los plazos procesales establecidos por la legislación vigente.

“No es que el RUN no tiene capacidad de respuesta. El tema es que se ingresó, por ejemplo, un documento el 29 de junio. Ese documento no se procesa en el mismo día ni al día siguiente”, manifestó.

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La funcionaria explicó que las escrituras tienen un plazo legal de hasta 30 días hábiles para su procesamiento y los certificados e informes, de hasta 15 días hábiles. Por eso señaló que los documentos ingresados durante la segunda quincena de junio todavía no debían figurar necesariamente como expedidos.

En ese contexto, señaló que comparar ingresos y expediciones dentro de una misma quincena conduce a una interpretación equivocada, ya que los documentos expedidos durante ese lapso corresponden, en gran medida, a expedientes ingresados semanas antes.

RUN admite dificultades para cumplir plenamente los plazos legales

Por otro lado, González reconoció que la institución todavía enfrenta dificultades para cumplir plenamente los plazos legales. También pidió que el desempeño del organismo sea analizado considerando las condiciones con las que el RUN inició el proceso de unificación registral.

“El proceso va a demorar muchísimo aún por las falencias que tenemos. No tenemos una sola plataforma integrada, Catastro y Registro de Inmuebles. No tenemos capital humano especializado suficiente en Catastro. Y estamos tratando de poner remedio a situaciones que datan de años”, aseguró.

Añadió que el objetivo del RUN es mejorar el nivel de respuesta durante el segundo semestre. “En este segundo semestre vamos a redoblar esfuerzo para expedir dentro del plazo las documentaciones”, concluyó.