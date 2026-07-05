RUN recibió 15.606 documentos más en dos semanas, pero solo logró despachar 7.618

El nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) comenzó a operar en enero de 2026, luego de que el Presidente Santiago Peña firmara el decreto mediante el cual reglamentó la Ley 7424/25 que creó el ente. Se trata de una institución que fusionó la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; el Servicio Nacional de Catastro, que se encontraba vinculado a Tributación del entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía);y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Mientras el Registro Unificado Nacional (RUN) continúa recibiendo un elevado volumen de trámites, su capacidad de despacho no acompaña el mismo ritmo. Así lo revela un comparativo realizado por ABC Color a partir de dos informes remitidos por la gerente superior del RUN, Lourdes González.

Al comparar ambos documentos, muestran que entre el 17 de junio y el 1 de julio ingresaron 15.606 documentos, pero en ese mismo período solo fueron expedidos 7.618, lo que dejó 7.988 expedientes pendientes.

El primer informe, publicado por ABC el pasado 22 de junio, comprendía el período entre el 14 de enero y el 17 de junio. El segundo actualiza las estadísticas hasta el 1 de julio y permite observar cómo evolucionó el flujo de documentos dentro de la institución.

Los datos muestran que el total de documentos ingresados pasó de 212.639 a 228.245, un incremento del 7,34%. Sin embargo, los expedientes expedidos aumentaron de 175.111 a 182.729, es decir, apenas 4,35%.

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En términos prácticos, durante esas dos semanas el RUN recibió el doble de documentos de los que logró despachar. Como consecuencia, la cantidad de expedientes pendientes creció de 37.528 a 45.516, lo que representa un aumento de 7.988 trámites, equivalente al 21,28%.

Ese comportamiento también se refleja en la tasa de resolución. Mientras el primer informe indicaba que el 82,35% de los documentos ingresados ya habían sido expedidos, el segundo reporte reduce ese indicador al 80,06%, debido a que el ingreso de nuevos trámites superó la capacidad de procesamiento de la institución.

Mayor carga está en servicios registrales

El segundo informe incorpora además un análisis de la composición de la demanda. De los 228.245 documentos ingresados hasta el 1 de julio, 112.485 (49,28%) corresponden a servicios registrales, 71.750 (31,44%) a servicios catastro-registrales y 44.010 (19,28%) a servicios exclusivamente catastrales.

En conjunto, los servicios que involucran algún componente registral representan 80,72% de todas las entradas, concentrando la mayor carga de trabajo del RUN.

Asimismo, el documento señala que el Certificado Catastral Registral Inmobiliario es el trámite más solicitado, al aparecer asociado al 34,56% de las entradas. También sobresalen las operaciones de compraventa de inmuebles (11,56%) y el cotejo y registro de planos (5,95%).

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Beneficios del RUN aún no se reflejan en la práctica

Las cifras oficiales del RUN muestran que el volumen de documentos ingresados continúa superando la capacidad de expedición de la institución. Sin embargo, para los escribanos, los inconvenientes no solo se reflejan en las estadísticas, sino también en la operatoria diaria.

El mes pasado, la presidenta del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, Ana María Niella, sostuvo que uno de los principales problemas se encuentran en varias etapas administrativas y, en algunos casos, incluso presencial.

Niella señaló además que esta nueva dinámica repercute directamente en los plazos de gestión. Mientras antes determinados certificados podían obtenerse en alrededor de diez días corridos, actualmente el trámite demanda aproximadamente 15 días hábiles (casi tres semanas).

Demoras son aún mayores en el interior del país

En la misma línea, la vicepresidenta del Colegio de Escribanos del Paraguay, Katia Ayala Ratti, señaló a ABC Color que la implementación del RUN todavía no ha generado los beneficios prometidos para los profesionales del sector ni para la ciudadanía.

Explicó que, aunque el sistema unificó el ingreso de los trámites mediante una ventanilla única, gran parte del proceso continúa dependiendo de circuitos separados.

Ayala Ratti agregó que las demoras son aún mayores en el interior del país, donde la documentación debe circular entre distintas sedes regionales antes de concluir el trámite.

Este diagnóstico coincide con el comportamiento que reflejan los propios informes del RUN. El comparativo realizado por ABC Color evidencia que, lejos de reducirse, la brecha entre los ingresos y los egresos continúa ampliándose.