Nacionales
07 de julio de 2026 a la - 13:46

Villa Florida: el río Tebicuary se mantiene en 4,12 metro

Paisaje rural inundado, con una construcción de ladrillo y cercas de madera parcialmente sumergidas.
Nivel del río Tebicuary está en 4.12 metros en Villa Florida y si continúa creciendo perjudicará a los oleros.Jesús Riveros

VILLA FLORIDA, Misiones. El nivel del río Tebicuary se mantiene en 4,12 metros y, hasta el momento, no se registró un nuevo avance hacia las viviendas del barrio Manga Yvyra, que semanas atrás se encontraban en riesgo de inundación. Oleros de la zona señalaron que tienen la promesa de recibir kits de víveres durante esta semana para paliar la situación que atraviesan.

Por Jesús Riveros

Pobladores que se encuentran en la ribera del río Tebicuary, en la ciudad de Villa Florida, departamento de Misiones, específicamente del barrio Manga Yvyra, señalaron que las aguas del río Tebicuary se mantienen estables en 4,12 metros y que, por el momento, no registran un nuevo avance hacia las viviendas que semanas atrás se encontraban en riesgo.

Los vecinos indicaron que permanecen en alerta debido a los pronósticos de lluvias previstos para los próximos días, especialmente para finales de esta semana y podría dar un aumento del caudal afectando ya a los pobladores de la zona.

Lea más: El río Tebicuary sigue creciendo y aumenta la preocupación en Villa Florida

El sector olero es actualmente el más afectado por la crecida del río. Los trabajadores de esta zona mencionaron que algunas áreas de producción quedaron comprometidas y bajo agua, y que varios trabajadores tuvieron que sacar la producción de sus olerías para no perder por completo y continuar en zonas más altas con la fabricación de ladrillos.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Oleros de Villa Florida, Santiago Cabaña, señaló que mantuvieron una reunión con el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, quien se comprometió a gestionar la asistencia para las familias afectadas.

“Somos 70 las familias que estamos siendo afectadas desde hace tiempo, primero porque el agua ya inundó el sector de donde sacamos nuestra materia prima y, segundo, algunos trabajadores ya tuvieron que dejar sus olerías porque les alcanzó el agua”, señaló.

Paisaje rural en Villa Florida, con cuerpo de agua y vegetación, sin personas visibles.
Olerías que ya están siendo inundados por las aguas del río Tebicuary en Villa Florida, Misiones.

“Pero como noticia positiva es que tenemos la promesa del consejero de la EBY, Michel Flores, de que esta semana ya nos estarían distribuyendo los kits de víveres para las 70 familias y con eso, de alguna manera, paliar la necesidad que estamos pasando”, indicó Cabañas.

El mismo señaló que dependen de la situación climática para reiniciar con los trabajos, porque si continúan las lluvias mínimamente estarían parando con los trabajos unos 3 meses, ya que deben aguardar que se seque el lugar de donde extraen la materia prima.