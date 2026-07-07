Villa Florida: el río Tebicuary se mantiene en 4,12 metro

Pobladores que se encuentran en la ribera del río Tebicuary, en la ciudad de Villa Florida, departamento de Misiones, específicamente del barrio Manga Yvyra, señalaron que las aguas del río Tebicuary se mantienen estables en 4,12 metros y que, por el momento, no registran un nuevo avance hacia las viviendas que semanas atrás se encontraban en riesgo.

Los vecinos indicaron que permanecen en alerta debido a los pronósticos de lluvias previstos para los próximos días, especialmente para finales de esta semana y podría dar un aumento del caudal afectando ya a los pobladores de la zona.

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El sector olero es actualmente el más afectado por la crecida del río. Los trabajadores de esta zona mencionaron que algunas áreas de producción quedaron comprometidas y bajo agua, y que varios trabajadores tuvieron que sacar la producción de sus olerías para no perder por completo y continuar en zonas más altas con la fabricación de ladrillos.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Oleros de Villa Florida, Santiago Cabaña, señaló que mantuvieron una reunión con el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, quien se comprometió a gestionar la asistencia para las familias afectadas.

“Somos 70 las familias que estamos siendo afectadas desde hace tiempo, primero porque el agua ya inundó el sector de donde sacamos nuestra materia prima y, segundo, algunos trabajadores ya tuvieron que dejar sus olerías porque les alcanzó el agua”, señaló.

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“Pero como noticia positiva es que tenemos la promesa del consejero de la EBY, Michel Flores, de que esta semana ya nos estarían distribuyendo los kits de víveres para las 70 familias y con eso, de alguna manera, paliar la necesidad que estamos pasando”, indicó Cabañas.

El mismo señaló que dependen de la situación climática para reiniciar con los trabajos, porque si continúan las lluvias mínimamente estarían parando con los trabajos unos 3 meses, ya que deben aguardar que se seque el lugar de donde extraen la materia prima.