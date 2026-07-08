Así fue la visita de Orlando Gill al Hospital Niños de Acosta Ñu

Ayer, martes, el futbolista Orlando Gill, portero titular de la selección paraguaya de fútbol y uno de los integrantes de labor más destacada durante la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, realizó una sorpresiva visita al Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en San Lorenzo.

El deportista acudió para visitar a un ahijado suyo que se hallaba internado en ese centro de salud y luego recorrió el hospital para visitar a otros de los pequeños pacientes.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el doctor Héctor Castro, director del Hospital General Pediátrico, hizo un relato de cómo fue la visita de uno de los ídolos de la Albirroja, que calificó como “una sorpresa muy bonita”.

El doctor Castro comentó que el ahijado de Gill que estaba internado en el ‘Acosta Ñu’ “tuvo días complicados” a causa de un cuadro respiratorio, pero fue dado de alta precisamente ayer.

“Este tipo de visitas despierta sonrisas en los niños”

El médico celebró la visita del futbolista diciendo que “este tipo de visitas despierta sonrisas en los niños, era impresionante su entusiasmo y el de mis compañeros”.

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“En el trajín de un hospital no siempre hay buenas noticias, así que verle llegar a una persona como él es muy gratificante”, agregó.

El director del hospital dijo que Gill fue “muy amable” y “demostró una extrema humildad”.

“Se tomó el tiempo para compartir fotografías y saludos con los compañeros y con los niños; se sintieron todos muy privilegiados de recibir la visita”, relató.

Además, dijo que el portero de la selección prometió volver a visitar el hospital.

Figura de la Albirroja en el Mundial

Orlando Gill, de 26 años, es portero del club San Lorenzo de Argentina y fue arquero titular de la selección paraguaya en los cinco partidos que la Albirroja disputó en Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Su desempeño en el arco paraguayo fue especialmente destacado a nivel mundial en el partido de eliminación directa que la Albirroja disputó contra Alemania el pasado 29 de junio, encuentro que la selección paraguaya ganó en una tanda de penales en la que Gill detuvo dos disparos.

Fue elegido también como mejor jugador del partido del pasado sábado entre Paraguay y Francia, por los octavos de final del Mundial, en el que Paraguay fue eliminado del torneo tras perder por la mínima diferencia de 1-0.