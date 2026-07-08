Bus de pasajeros cae en un cráter en el microcentro de Asunción

Las calles de Asunción presentan numerosos baches en casi todos los barrios y el microcentro es uno de los más afectados por la mala infraestructura. Desde hace varias semanas, algunas de las vías más transitadas están siendo repavimentadas y, a raíz de ellos, a diario se anuncian nuevos desvíos.

Sobre la calle Azara actualmente se están ejecutando arreglos y los conductores deben desvíar por la calle Yegros. En uno de esos desvíos cayó una unidad de la Línea 30 pasado el mediodía.

La rueda delantera izquierda cayó en un profundo bache y el conductor ya no logró sacar su rodado del cráter. Los pasajeros tuvieron que bajar del colectivo mientras esperan asistencia de emergencia.

Desvíos en Asunción

A diario, la Dirección de Tránsito de Asunción informa de cuáles serán las vías cerradas por obras. Los trabajos en Azara forman parte del “Plan ASU 400 cuadras”.

Esta intervención comprende la remoción y el posterior cambio del pavimento hidráulico actual en diversos sectores específicos de la calzada de la calle Azara, en el tramo establecido entre las intersecciones con las calles Tacuarí y Colón.

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Paralelamente, esta mañana, se indicó que desde las 8:00 se estaría trabajando sobre la calle General Díaz, desde 14 de Mayo hasta Ayolas.

En esa zona se bloqueó solo un carril, pero de igual manera se recomendó apostar por las vías alternativas para evitar congestionamientos.