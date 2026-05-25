Volvió el caos al centro de Asunción: cierran Azara y la PMT brilla por su ausencia

El microcentro de Asunción volvió a convertirse en un laberinto vehicular este lunes al mediodía debido a nuevos cierres intermitentes en la calle Azara, por las obras de la Municipalidad, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista).

Los trabajos, que carecen de una adecuada planificación vial, desataron el caos ante la total ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para ordenar el flujo de colectivos y automóviles.

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La interrupción del tránsito responde de forma directa a la ejecución de las obras públicas catalogadas dentro del denominado “Plan Asu 400 cuadras”. Esta intervención comprende la remoción y el posterior cambio del pavimento hidráulico actual en diversos sectores específicos de la calzada de la calle Azara, en el tramo establecido entre las intersecciones con las calles Tacuarí y Colón.

Señalaron los afectados, que el cierre de hoy se debió a los trabajos de retiro de los escombros dejados como producto de la remoción del pavimento, a la altura del cruce con Antequera.

Desvíos improvisados del transporte público y embotellamientos

Debido al bloqueo de la calzada y ante la falta de inspectores operativos de la PMT para realizar las tareas de direccionamiento del flujo vehicular, las unidades de transporte público modificaron sus trayectos.

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Los choferes de los diversos itinerarios se vieron obligados a improvisar desvíos alternativos por cuenta propia, desviando la circulación de los buses hacia la calle Presidente Franco.

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El redireccionamiento forzoso generó un estancamiento en la circulación vial sobre la calle Presidente Franco al alcanzar la intersección con la calle México. En dicho punto, las unidades de gran porte quedaron retenidas en la vía pública como consecuencia directa de vehículos particulares que se encontraban estacionados en doble fila sobre ambas márgenes de la calzada.

Esta modificación imprevista afectó de forma directa a los usuarios del sistema de transporte, quienes se vieron obligados a caminar varias cuadras adicionales para abordar las unidades o llegar a sus destinos. El retorno de los colectivos hacia la calle General Díaz presentó complicaciones severas por la carencia absoluta de cartelería informativa, señales de desvío o presencia del personal municipal.

El antecedente de una alarmante falta de planificación municipal

Esta problemática en el microcentro capitalino repite el escenario registrado durante la semana pasada, cuando se procedió a un cierre de idénticas características sobre la misma arteria vial. En aquella oportunidad, la clausura se ejecutó de manera imprevista entre las calles Caballero e Iturbe, provocando una severa congestión vehicular que tampoco contó con el auxilio regulador de la PMT.

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Las dificultades en la circulación urbana no se limitan al casco histórico, sino que se extienden a los principales puntos de acceso a la capital. Los conductores y pasajeros que ingresan a la ciudad a través de la avenida Eusebio Ayala reportan retrasos similares en los tiempos de desplazamiento debido a la ejecución de obras de infraestructura del mismo proyecto.

ABC realizó el recorrido la semana pasada y constató que el tiempo requerido para completar un trayecto de diez kilómetros, desde Madame Lynch hasta la calle Colón se extiende actualmente a 40 minutos.

¿Qué es el Plan Asu 400 cuadras y qué pasó con los bonos de “Nenecho”?

Los trabajos sobre Eusebio Ayala y Azara-General Díaz forman parte del promocionado “Plan Asu 400 cuadras”, del intendente Luis Bello (ANR-cartista), un rejuntado de proyectos “reciclados” de la gestión anterior que no se habían empezado a ejecutar aún.

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Las obras son parte del contrato de “mejoramiento vial de calles y avenidas de la ciudad de Asunción”, identificado bajo el ID 421.591, adjudicado bajo la modalidad de contrato abierto a las firmas Constructora Feldmann SA y Construcciones y Viviendas Paraguayas SA (Covipa), por G. 9.000 millones cada una.

En total, estos proyectos recibieron G. 18.000 millones, parte de los bonos G7 (2021), que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había prometido inicialmente para la revitalización integral de la Estación de Buses de Asunción.

En noviembre de 2024, el exjefe comunal consiguió que la Junta Municipal modificara el plan de inversión original para destinar estos fondos al mejoramiento vial. Casi un año y medio después de haberse aprobado dicha modificación legislativa, los trabajos finalmente se están comenzando a ejecutar en las calles de la capital.