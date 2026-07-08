Caacupé: bomberos se movilizan ante incendio en local de equipos para vehículos

En la mañana de este miércoles se reportó un incendio de importante magnitud en el barrio Loma Guasu de la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera, donde bomberos ya están movilizados.

En conversación con ABC Cardinal, el comandante Esteban Miltos, bombero voluntario de Caacupé, explicó que el incendio habría comenzado poco después de las 9:00 y afecta a un local de venta de equipos y accesorios para vehículos.

Dentro del local había cubiertas para neumáticos y otros materiales altamente inflamables, indicó.

Sin víctimas

Miltos dijo que no hay reportes de víctimas fatales o heridos.

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Los bomberos que ya se encuentran presentes en el sitio están llevando a cabo tareas de extinción e intentan contener el fuego para evitar que se extienda a viviendas cercanas al local siniestrado.