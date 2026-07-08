Con heladas y frío extremo, niños dan clases a la intemperie

Desde el 2019, los alumnos de la Escuela N° 5792 de la Comunidad Indígena Yvy Apy Katu Potrerito dependen de las condiciones climáticas para dar clases. Si hace mucho calor, buscan sombras de árboles; si hace frío, esperan que el sol esté arriba para poder buscar un poco de alivio.

El profesor Emiliano Barrios Noceda, líder de la comunidad, relató que tras una tormenta registrada hace siete años se encuentran en esta situación. Señaló que en el 2019 se habían derrumbado las aulas de madera que fueron construidas por la comunidad en el año 1993.

La escuela es plurigrado y según afirmó hace un año el Ministerio de Educación envió todos los documentos necesarios a la Municipalidad de Ybyrarobaná para que se construyan las aulas pero nada pasó desde entonces.

El líder resaltó que intentaron tener audiencias con el intendente César Macucha (ANR), quien perdió buscando el rekutú en las últimas elecciones internas, pero nunca los recibió.

Contó que la comunidad se sustenta trabajando en el campo y no tienen muchos recursos económicos, debido a que sobre todo producen para el autoconsumo.

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“Ahora estamos con los niños bajo las heladas, es muy difícil nuestra situación, tenemos que esperar a que salga el sol para soportar el frío”, lamentó en contacto con ABC TV.

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No son recibidos por el intendente

César Machuca (ANR-HC), el intendente de Ybyrarobaná, busca su reelección de manos del movimiento Integración Colorada. El pedido de intervención ingresó en el 2024. En enero pasado un agente fiscal allanó la sede municipal, pero hasta la fecha no hay avances en el caso.