Averiados: Intendentes que no rinden cuentas o blanqueados en Diputados buscan el rekutú

Dos jefes comunales que buscan el rekutu no remitieron sus documentos de rendiciones de cuentas hasta el cierre de la planilla publicada por la Contraloría General de la República (CGR).

Lea más: Elecciones municipales: intendentes que buscan el rekutu, pero no rinden cuentas

Uno de ellos es el intendente de Paso Barreto, Milciades Arce (PLRA), quien busca su reelección de manos del movimiento Diálogo Azul, cuyo líder es el senador liberocartista Dionisio Amarilla. Compite contra él en la interna liberal Ernesto Sánchez, del Nuevo Liberalismo.

El otro es el intendente de Coronel Oviedo, Marco Benítez (ANR-HC), quien también busca su reelección en el cargo bajo el patrocinio del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

Según la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas, Arce, de enero hasta la primera quincena de mayo recibió G. 1.818 millones del Estado, pero no informó qué hizo con el dinero.

En tanto, que el intendente de Coronel Oviedo, Marcos Benítez, recibió en concepto de royalties y otras compensaciones G. 5.518 millones y tampoco informó el destino del millonario desembolso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Blanqueados en Diputados

Por otro lado, diputados cartistas y sus aliados otorgaron impunidad a cuestionados intendentes que fueron denunciados por diversas irregularidades. El ”pacto azulgrana” mantiene desde hace años en el freezer los pedidos de intervención municipal de siete jefes comunales, de los cuales cuatro buscarán su reelección en el cargo.

Lea más: Elecciones municipales: Diputados otorgan impunidad a 7 intendentes

Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) intendente de Tomás Romero Pereira y padre del ahora ex-senador Hernán Rivas. El cartista, fue denunciado en el 2024 por un presunto desvío de G. 2.000 millones. Ya había sido salvado de un primer pedido de intervención en el 2023, pero hasta la fecha el Ministerio Público no lo imputó a pesar de las múltiples denuncias de los concejales.

César Machuca (ANR-HC), intendente de Ybyrarobaná, busca su reelección de manos del movimiento Integración Colorada. El pedido de intervención ingresó en el 2024. En enero pasado un agente fiscal allanó la sede municipal, pero hasta la fecha no hay avances en el caso.

Tomás Olmedo (ANR- FR), intendente de Ñemby, busca su reelección de manos de Fuerza Republicana tras ser ninguneado en el cartismo. El jefe comunal había sido salvado de un primer pedido de intervención en 2023. Actualmente está imputado en dos causas, una por una presunta lesión de confianza de G. 700 millones y otra por G. 4.000 millones.

Elvio Coronel (Alianza), intendente de Juan León Mallorquín, quien busca su reelección por el Partido Demócrata Progresista (PDP). El pedido de intervención data del 2024, en base a un informe de la Contraloría General de la República que detectó un presunto daño patrimonial de G. 1.900 millones.

Mientras que los intendentes que también fueron salvados, pero que ya no buscan su reelección en el cargo son Juan Manuel Ávalos (Alianza), intendente de Lima; Silvio Andrés Peña (PLRA), intendente de Emboscada y Vidal Argüello (Alianza), de Yby Yaú.