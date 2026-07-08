Detienen a presunto asaltante que utilizaba a un menor de edad para cometer robos en Santa Rosa del Aguaray

Agentes del Departamento de Investigación de Delitos y de la Comisaría N° 18 de Santa Rosa del Aguaray lograron identificar inicialmente al menor que conducía la motocicleta utilizada durante uno de los asaltos. El adolescente fue interceptado tras la investigación relacionada a un hecho ocurrido en la zona céntrica de la ciudad.

Luego de la detención del menor, la Policía y el Ministerio Público continuaron con las diligencias investigativas hasta lograr la ubicación y detención del supuesto responsable del atraco. El procedimiento se realizó durante un allanamiento fiscal-policial, donde fue detenido José María Insfrán Mendoza, paraguayo, soltero, de 24 años, domiciliado en Santa Rosa del Aguaray, quien además contaba con una orden de detención pendiente emitida por la Unidad Penal N° 3 del Ministerio Público.

Según el informe policial, el sospechoso fue localizado sobre la vía pública tras obtenerse información sobre su presencia en la zona. Los agentes procedieron a su verificación, confirmaron su identidad y realizaron la detención, comunicando el procedimiento al agente fiscal de la causa, abogado José Alberto Godoy.

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El detenido fue sometido a inspección médica y posteriormente trasladado hasta la sede de la Comisaría N° 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

Durante el allanamiento de viviendas vinculadas al caso, los investigadores incautaron prendas y elementos que podrían estar relacionados con el asalto investigado. Entre las evidencias incautadas figuran un casco de color negro con detalles blancos, una campera tipo rompevientos azul oscuro y dos pantalones jeans, uno color bordo y otro azul.

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El operativo fue realizado por una comitiva fiscal-policial encabezada por el agente fiscal de la Unidad Penal N° 3 de Santa Rosa del Aguaray, abogado José Alberto Godoy, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Penal de Garantías de Primer Turno.

Durante la intervención, los agentes inspeccionaron dos viviendas y procedieron a la incautación de elementos considerados de interés para la investigación. Las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las diligencias para esclarecer completamente el hecho.