En Laureles exigen docente para tercer grado y sospechan de una maniobra política

Padres de alumnos de la Escuela Básica Nº 171 Defensores del Chaco, de la ciudad de Laureles, anunciaron que se manifestarán frente a la institución para exigir la designación de una docente para el tercer grado. El puesto está vacante desde la jubilación de la profesora Elizabeth Ascona de Acosta a finales de mayo.

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En una nota remitida a la coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, los padres informaron que, por decisión unánime, resolvieron no enviar a sus hijos a clases a partir del jueves 9 de julio, ante la falta de respuesta por parte de la Dirección Departamental.

“Ya ha pasado mucho tiempo del periodo establecido para cubrir el grado y, a estas alturas, es imposible que no se priorice esta vacancia. Desde el 1 de junio los niños están sin docente designado para el tercer grado, siendo perjudicados en algo tan importante como la educación”, señala la nota presentada a Centeno.

Los padres agregan en el escrito que, con el apoyo de familias de grados inferiores, permanecerán apostados frente a la escuela hasta obtener una solución.

Según indicaron, la docente Dalila Candia sería la postulante con mayor puntaje dentro del banco de datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para ocupar el cargo, pero que Centeno se niega a otorgarle el puesto.

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Reclamo por respeto al banco de datos

Henry Hubert, padre de familia, explicó que los alumnos del tercer grado quedaron bajo la supervisión de un secretario de dirección, quien —según afirmó— no puede desarrollar las clases de la misma manera que una docente titular.

“Nosotros tenemos la modalidad de escolaridad extendida, y nuestros hijos quedaron a cargo de un secretario de dirección. Él quedó a cargo, pero no desarrolla las clases como se debe”, expresó.

Hubert recordó que los padres ya mantuvieron una reunión con Doris Centeno, en la que la coordinadora habría propuesto trasladar a una docente de Ka’a Rogue para cubrir la vacancia. Sin embargo, los padres rechazaron esa alternativa y exigieron que se respete el mecanismo establecido por el MEC.

“Ella quiere usar su influencia política para traer a la docente que ella quiere y nosotros no vamos a permitir. Tiene que estar la que tiene mayor puntaje y está en el banco de datos”, afirmó el padre.

Sospecha de direccionamiento político

Los manifestantes sostienen que el caso no debe resolverse mediante una reorganización interna si existe una docente con mayor puntaje en el banco de datos. Por ello, expresaron su sospecha de que la designación podría estar siendo orientada por criterios políticos.

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“Queremos que se cumpla lo que establece el MEC. No estamos pidiendo un favor, sino que se respete el procedimiento y se garantice el derecho de nuestros hijos a recibir educación”, señalaron los padres.

La respuesta de Doris Centeno

Consultada sobre la situación, Doris Centeno reconoció que analiza la posibilidad de ubicar a una docente que actualmente enseña en dos instituciones de la zona. Argumentó que el reglamento permite reorganizar recursos humanos en estos casos.

“Voy a hacer una reorganización de recursos humanos que tengo ahí dentro del distrito. Así irá una docente que está en dos escuelitas en la zona. Estamos esperando que desde el MEC habiliten el rubro de la docente jubilada”, manifestó.

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Centeno también indicó que algunos padres se oponen a la docente propuesta y defendió la potestad de la supervisión para realizar reorganizaciones.

“Los padres no quieren a la docente, y yo les comenté que está dentro de la potestad del supervisor la reorganización. Aquí no vamos a perjudicar a nadie y vamos a traer a una docente que hace dos años ya pidió su traslado y que está trabajando en dos instituciones”, afirmó.

Mientras continúa la controversia, los padres insisten en que la vacancia debe ser cubierta conforme al banco de datos del MEC y anuncian que mantendrán su protesta hasta obtener una respuesta oficial.