MEC privilegia a “operadores políticos” y no a ganadores de concurso, denuncian docentes

En una segunda protesta frente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), esta mañana, docentes denunciaron que miles de rubros no fueron publicados por el ministerio, lo que impide a ganadores de concurso, ser confirmados en los cargos vacantes.

Los profesores reclamaron que la cartera educativa no publica la lista de todos los cargos vacantes. Esto implica que educadores interinos que se aplazaron o que no rindieron los exámenes para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), seguirán en las aulas de escuelas públicas durante el año lectivo 2026, según apuntaron.

“Todos somos docentes que estamos en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), pasamos ese examen que el ministro de Educación (Luis Ramírez), se jacta diciendo por todos lados que sólo los mejores iban a pasar. Al final acá estamos, pero retienen esos rubros para sus operarios políticos, para sus hurreros y para sus amigos”, reclamó Natalia Espínola, maestra de nivel inicial en Mariano Roque Alonso.

La profesora Edith Castillo acudió a la protesta frente al MEC, desde el departamento de Paraguarí. “Yo estoy en una escuela de Yaguarón, y también interino en una institución en Itá, tengo la posibilidad de unificar mis rubros porque integro el Banco de Datos, aprobé el examen del MEC, pero qué pasó, no se llamó a concurso para estos rubros”, lamentó.

Piden al MEC que “libere” rubros vacantes

Durante la protesta, los profesores entregaron una nota dirigida a Luis Ramírez, quien está de viaje en Israel, participando en una “Conferencia Ministerial de Educación sobre el Aprendizaje Personalizado Potenciado por Inteligencia Artificial”.

En la misiva, los educadores le exigen al ministro que se incluyan todos los rubros vacantes en el concurso de referencia.

“La no publicación de los miles de rubros abre la posibilidad de que sean nombrados como interinos, docentes que no han pasado los exámenes correspondientes, incluso a docentes sin perfiles, permitiendo el manoseo de los derechos de docentes que han aprobado todo el proceso”, dice la nota.

La hoja fue presentada oficialmente por la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - SN), pero es respaldada por profesores ganadores de concurso que integran también otros gremios.

Abierto proselitismo en el MEC

En coincidencia con las denuncias de los profesores por los privilegios de operadores políticos en las aulas de escuelas públicas; directores generales, directores de nivel, supervisores del MEC y hasta sindicalistas del sector, priorizan su participación en mitines proselitistas a favor de Romina Medina, candidata a concejala por Honor Colorado en Asunción.

La aspirante al cargo es esposa del Jefe de Gabinete de la cartera educativa, Aníbal Zapattini, mano derecha del ministro de Educación, Luis Ramírez.

La semana pasada, hasta el asesor jurídico de la cartera, Juan Manuel Arce, el secretario general Adalberto Rodas y el director de Infraestructura, Marcelo León Nogués, participaron de un mitín por la campaña de Medina y el candidato a intendente Camilo Pérez.

Walter Rojas, director de Control del Personal, el director financiero, Pedro Villalba Rodríguez y el director administrativo, Gustavo Adolfo Riquelme, así como el director general de Administración y Finanzas, Alcides Santander, también estuvieron presentes. Lidia Barrios, directora general de Gestión Educativa Departamental, tampoco faltó a la cita.

Fallo en el sistema

Los profesores también exigen que sean resueltas las fallas en el Sistema Integrado de Gestión (Sigmec), plataforma para inscribirse para el llamado a concurso actual. Por este problema, miles de educadores no pueden ingresar sus datos para formar parte de la selección.

Debido a esta situación, el MEC extendió el plazo para anotarse hasta las 20:00 del miércoles 4 de febrero.