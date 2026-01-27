Prioridades del MEC: escuelas se caen, mientras funcionarios impulsan campaña proselitista

Mientras el sistema educativo paraguayo arrastra deudas históricas que obligan a niños a estudiar en condiciones infrahumanas, la plana mayor del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) parece haber trasladado su despacho a los puestos de comando de Honor Colorado.

Mientras, la realidad en las aulas es desoladora. Unos 1.000 alumnos de la Escuela Básica N° 8175 San Francisco, iniciarán las clases en una fábrica abandonada de Zeballos Cué, debido a que nunca inició la refacción de la institución, clausurada por riesgo de derrumbe.

En la Escuela Básica N° 225 Juan León Mallorquín, del barrio Carlos Antonio López de la capital, todo un pabellón está a punto de caerse, en pésimo estado desde hace años. La Municipalidad de Asunción, a cargo de Luis Bello (ANR-cartista), adjudicó obras de infraestructura para este local en noviembre, sin embargo, hasta la fecha no comenzaron los trabajos.

En el departamento de San Pedro, 18 colegios técnicos se encuentran con obras paradas desde el año pasado. Siguen sin respuestas por parte del MEC. En el país, más de 300 instituciones educativas, varias de ellas dentro de comunidades indígenas, siguen aguardando la eterna promesa de “letrina cero”, por parte del Gobierno.

En reunión con seccionaleros

A menos de un mes del inicio de clases, marcado para el lunes 23 de febrero y con miles de escuelas que se caen a pedazos, directores de Gabinete, jefes y directores de nivel del MEC, además de sindicalistas y supervisores, priorizan la campaña proselitista de Romina Medina, candidata a concejala por Honor Colorado en la capital.

Romina Medina es esposa de Aníbal Zapattini Lepretti, jefe de Gabinete de la cartera estatal y mano derecha del ministro de Educación, Luis Ramírez. Según denuncian directores de escuelas y colegios públicos de la ciudad, el alto funcionario presiona a estos para que apoyen la candidatura de su cónyuge.

El jueves pasado, Zapattini encabezó una reunión con líderes de distintas seccionales capitalinas, para organizar el lanzamiento de campaña de su esposa, que se realiza esta noche en un puesto colorado sobre la avenida Artigas casi Juan de Zalazar, con la presencia del candidato a intendente por HC, Camilo Pérez López Moreira.

En la reunión con los seccionaleros de la semana pasada, estuvo nada más y nada menos que el encargado de planificar y supervisar las obras en escuelas públicas, Marcelo León Nogués, director de Infraestructura del MEC. También participó Juan Manuel Arce Leiva, asesor jurídico de la entidad estatal.

Más participantes

Otro que también participó es Adalberto Gustavo Rodas, secretario general y exdirector jurídico del MEC. Rodas es un antiguo funcionario de esta cartera y conocido seccionalero, inscripto en la Seccional N° 20 del barrio Sajonia.

En el 2019, había sido denunciado por supuestamente hacer vitos con rubros docentes, cuando a través de mensajes de Whatsapp había preguntado a otros integrantes de la seccional 20 si es que conocían a una maestra de escolar básica, pero que sea “de nuestro equipo”, para otorgarle un rubro docente como interina. Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), su salario es cercano a los G. 20 millones.

También estaban Martín Schmeda, director de Asesoría Jurídica Externa y Walter Rojas, director de Control del Personal de la cartera educativa. Lidia Barrios, directora general de Gestión Educativa Departamental, igualmente estuvo presente en el mitin partidario.

Dijeron presente también, el director financiero, Pedro Villalba Rodríguez y el director administrativo, Gustavo Adolfo Riquelme, ambos dependientes de la Dirección General de Administración y Finanzas, cuyo director general es Alcides Santander, también presente en el acto proselitista. Básicamente, toda la cúpula de la entidad educativa participó del mitin.

Sindicalistas

En la reunión, sentado en la mesa principal, a la derecha de Zapattini, estuvo Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), quien fue beneficiado el año pasado con el cargo de director de la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF). Desde entonces, sus críticas hacia el Gobierno mermaron considerablemente.

Igualmente, se lo ve a Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios (Sifemec).

El que tampoco faltó a la cita es Américo Ramírez, supervisor de apoyo técnico pedagógico de Asunción, zona 6, quien supuestamente oficia de “jefe de campaña” de Romina Mendoza dentro del ministerio. “Hasta el junta municipal no paramos” (sic) escribió el supervisor en redes sociales.

En octubre del año pasado, directores de locales escolares ya habían denunciado presiones por parte de Zapattini, para aparecer en mítines políticos organizados para la campaña de Romina Mendoza. Una de las reuniones se realizó en el local de la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec).