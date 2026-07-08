Guairá: la Policía intensifica operativos simultáneos para blindar zonas urbanas y rurales

La Policía Nacional desplegó una serie de operativos simultáneos en distintos puntos del departamento de Guairá para reforzar la seguridad ciudadana frente al aumento de hechos delictivos registrados en el país.

El director de la Policía Nacional en Guairá, comisario general inspector José Martínez, explicó que la institución implementa una estrategia de seguridad basada en varios operativos desarrollados de forma paralela, con el objetivo de fortalecer la prevención y ofrecer una respuesta más rápida ante cualquier situación de riesgo.

Uno de los principales dispositivos es el operativo “Fortalecimiento”, ejecutado durante las primeras horas de la mañana, con presencia policial en distintos puntos estratégicos del departamento y un despliegue especial en el microcentro de Villarrica.

Según detalló el jefe policial, este trabajo incluye la cobertura permanente de entidades financieras y bancarias, además de espacios públicos con importante circulación de personas, dentro del esquema denominado “Centro Seguro”.

Martínez también destacó la ejecución del operativo “Responsum”, desarrollado en coordinación con fuerzas de la Segunda División de Infantería “El Carmen”, asentada en Villarrica. Indicó que militares permanecen alistados las 24 horas para apoyar inmediatamente a la Policía en caso de situaciones vinculadas al crimen organizado o durante servicios especiales de seguridad.

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El comisario señaló que este sistema de respuesta conjunta permite contar con un respaldo operativo para custodias de entidades financieras, traslados de valores y otros procedimientos que requieran un despliegue rápido de personal.

Otro de los cambios mencionados por el director policial es la reciente reorganización del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que pasó a integrar la estructura de la Dirección de Apoyo Táctico junto con la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y otras agrupaciones tácticas del país.

Explicó que la agrupación regional con asiento en Guairá será fortalecida mediante la incorporación de más efectivos y equipamientos, con el propósito de aumentar su capacidad de respuesta ante procedimientos de mayor complejidad.

Durante las noches y madrugadas, la Policía despliega además el operativo “Incursión”, acompañado del programa “Barrio Seguro”, mediante patrullajes coordinados entre las distintas comisarías del departamento. Estas intervenciones incluyen controles aleatorios de personas y vehículos, verificaciones documentales y recorridos preventivos en barrios considerados prioritarios, además de puestos de control sobre las principales rutas.

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Martínez indicó que la presencia permanente de patrulleras sobre las rutas también responde a la necesidad de brindar acompañamiento durante el traslado de valores y facilitar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Asimismo, recordó que actualmente se desarrolla el denominado “Operativo Zafra”, orientado a brindar cobertura de seguridad a los camiones que transportan productos agrícolas desde las zonas de cosecha hasta las industrias instaladas en el departamento.

El director policial señaló que Guairá cuenta con tres importantes industrias que reciben la producción agrícola, por lo que el acompañamiento policial busca garantizar el traslado seguro de las cargas y prevenir posibles hechos delictivos durante los recorridos.