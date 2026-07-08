Robo a casa de cambios: detienen a un sospechoso e incautan evidencias en serie de allanamientos

Los allanamientos fueron ejecutados en diversos puntos de esta capital departamental en las primeras horas de este miércoles. Los procedimientos tenían como objetivo localizar vehículos presuntamente utilizados en el atraco ocurrido el domingo pasado en el interior de la galería Lai Lai Center, donde fueron asaltadas la oficina administrativa y cuatro casas de cambios, de donde se robaron 52.000 dólares y G. 25 millones.

La primera vivienda allanada está ubicada en el barrio Ciudad Nueva de esta ciudad, donde fue detenido un sospechoso. Se trata de Luis Ariel Cantero Roa (48), quien registra una orden de captura por narcotráfico del año 2024 y otra por violencia familiar del año 2025. Además, cuenta con antecedentes por portación ilegal de armas. De la vivienda, la comitiva también incautó un aparato DVR y varios teléfonos celulares.

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En la segunda vivienda allanada, también ubicada en el barrio Ciudad Nueva, fueron encontradas varias evidencias que guardarían relación con el atraco. Entre los elementos decomisados figuran un automóvil Toyota Premio, con chapa N.º AATO593; una chapa Mercosur; un DVR; prendas de vestir; teléfonos celulares; un estuche para arma de fuego que contenía cinco cartuchos calibre .38; y varios documentos.

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Mientras tanto, en la tercera y la cuarta vivienda allanadas no fueron encontradas evidencias de interés para la investigación.

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El robo

Los allanamientos fueron ejecutados en el marco del robo ocurrido el fin de semana pasado en el interior de la galería Lai Lai Center, ubicada en plena zona céntrica de Ciudad del Este. El atraco ocurrió entre la tarde y la noche del domingo.

De la oficina administrativa de la galería sustrajeron unos G. 25.000.000 y 32.000 dólares. También ingresaron a la casa de cambios denominada Más Cambios y manipularon la caja de seguridad, de donde sustrajeron otros 20.000 dólares aproximadamente.

Igualmente irrumpieron en el local de Fortuna Cambios, de donde no sustrajeron nada porque el establecimiento está en proceso de cierre y ya no cuenta con valores. Finalmente, fueron hasta la planta baja e ingresaron a otras dos casas de cambios, Tres Círculos y Alberdi, de donde tampoco sustrajeron dinero, según los datos.

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Cuando ingresaron a la casa de cambios Alberdi sonó la alarma, por lo que los asaltantes salieron raudamente del lugar.

Tras el atraco, cuatro guardias de seguridad de la galería fueron detenidos ante la sospecha de que prestaron colaboración al grupo armado. Sin embargo, para la Fiscalía la Policía no presentó hasta el momento ningún elemento que los vincule con los asaltantes, por lo que el fiscal Alcides Giménez dispuso la libertad de los cuatro trabajadores, sin perjuicio de que la investigación continúe.