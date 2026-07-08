Habilitan albergue temporal para personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas que se registran en la ciudad y en todo el departamento de Ñeembucú, la Municipalidad de Pilar mantiene habilitado un albergue temporal destinado a brindar protección a personas en situación de calle.

Lea más: Albergue de la SEN recibió a 29 personas por el intenso frío esta madrugada

El refugio funciona en el Polideportivo Municipal Roberto Cabañas, donde los beneficiarios reciben alojamiento, cama, mantas, abrigos, cena y desayuno.

El espacio cuenta con una capacidad inicial de 10 camas y permanece abierto todos los días de 18:00 a 07:00, con el objetivo de resguardar a quienes se encuentran expuestos al intenso frío.

Luz Cabañas, funcionaria del departamento de Acción Social de la Municipalidad de Pilar, informó que el albergue fue habilitado en el mes de mayo como parte del plan de asistencia a personas vulnerables durante la temporada invernal.

“Desde el mes de mayo está habilitado el refugio temporal por el frío para personas en situación de calle. Funciona en el Polideportivo Municipal Roberto Cabañas desde las 18:00 hasta las 07:00 de la mañana”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó, además, que el traslado de las personas hasta el refugio se realiza en coordinación con la Policía Nacional.

“Las personas que detecten a alguien en situación de calle pueden dar aviso a la comisaría o subcomisaría más cercana. Los agentes se encargan de trasladarlo hasta el polideportivo, donde recibe asistencia”, señaló.

Lea más: Municipalidad de Asunción habilita albergue por bajas temperaturas

Cabañas indicó que actualmente algunas personas acuden de manera habitual al albergue, aunque la cantidad de beneficiarios sigue siendo reducida. Consideró que una de las razones podría ser el desconocimiento de la existencia del servicio por parte de quienes más lo necesitan.

En Pilar es frecuente observar a personas en situación de calle, muchas de ellas adultos mayores, que recorren distintos sectores de la ciudad recolectando botellas, latas y otros materiales reciclables para obtener ingresos.

También se observa a personas con trastornos de salud mental deambulando por la vía pública, una problemática que requiere la intervención coordinada de las instituciones encargadas de la asistencia social y sanitaria.

Las autoridades municipales reiteraron que el albergue permanecerá habilitado mientras persistan las bajas temperaturas e instaron a la ciudadanía a comunicar a la Policía Nacional la presencia de personas expuestas al frío para que puedan recibir resguardo y asistencia.