Hambre Cero sigue funcionando en un precario galpón en una escuela de Choré

Los afectados señalaron que la precaria infraestructura donde se preparan los alimentos y se sirven a los alumnos beneficiados del programa “Hambre Cero” fue construida por los miembros de la institución educativa con materiales donados por los padres de familia, docentes y personas de buena voluntad de la colonia, pero que no reúne las condiciones necesarias para que se pueda mejorar la calidad del servicio.

La Escuela Básica Nº 2561 y Colegio Nacional Don Carlos Antonio López, del Cruce Cocuerã, distrito de Choré, cuentan con 220 alumnos y funcionan desde el prejardín hasta el 3º curso de la media en los turnos mañana y tarde.

Los padres indicaron que el programa Hambre Cero se inició en 2025, sin que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tengan en cuenta que el 90 por ciento de las escuelas no estaban preparadas para su implementación, incluido este local.

Al respecto, Mario Díaz, miembro de la comisión de la ACE, expresó que, debido a la falta de una sala con cocina-comedor, las cocineras se ven obligadas a servir a los niños en un espacio tipo galpón, atendiendo a que no hay un lugar más adecuado donde los estudiantes puedan estar más cómodos.

Lea más: Reiteran pedido de construcción de cocina-comedor en una escuela de Itacurubí del Rosario

Respuesta de la Gobernación y la Municipalidad

En ese contexto aseveró que están esperando que la Gobernación de San Pedro o la Municipalidad de Choré prioricen la solución del problema, atendiendo a que urge la construcción de la cocina con comedor en esta escuela, en primer lugar para que la calidad del servicio tenga el resultado esperado, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Todos los miembros de nuestra institución estamos sumamente preocupados por ese problema, principalmente ahora que estamos en la época de mucho frío y nuestros hijos tienen que almorzar en ese lugar donde apenas hay un techo y prácticamente sin paredes, por lo que estamos necesitando con urgencia una sala bien equipada por parte de los organismos encargados del programa”, agregó Díaz.

Gestiones correspondientes

Sobre el mismo tema, uno de los directores de la sede educativa, Lic. Carlos Franco, manifestó que se están haciendo las gestiones correspondientes para tratar de lograr el objetivo, cual es la construcción de una sala completamente equipada para la cocina y el comedor de los niños beneficiados con el programa Hambre Cero, detalló.

Tratamos de comunicarnos con la encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación, Liz Rodi, pero su teléfono móvil estaba apagado. Asimismo, intentamos contactar con el intendente municipal de Choré, Rodolfo Ferreira (ANR, oficialista), quien no respondió a nuestra llamada.