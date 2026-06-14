Reiteran pedido de construcción de cocina-comedor en escuela de Itacurubí del Rosario

Ante la falta de respuesta de las autoridades de la Municipalidad de Itacurubí del Rosario y la Gobernación de San Pedro —que son las instituciones que deben construir cocinas, comedores y depósitos en las escuelas en el marco del programa Hambre Cero—, en la escuela Doña Eusebia Cáceres están utilizando la sala de la dirección para preparar los alimentos.

El gobernador de San Pedro es Freddy D’Ecclesiis y el intendente de Itacurubí del Rosario es Raúl Soria. Ambos son colorados cartistas.

La Escuela Básica Nº 1884 Doña Eusebia Cáceres se encuentra en la colonia Gral. Cáceres del distrito de Itacurubí del Rosario, en la zona sur de San Pedro. Funciona desde el jardín de infantes hasta el sexto grado, con 60 alumnos en los turnos mañana y tarde.

La institución cuenta con cuatro aulas y una sala de dirección que desde este año utilizan como cocina-comedor.

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El director de la escuela, profesor Osvaldo Lezcano, se refirió a la urgente necesidad de contar con un espacio físico acorde para el manejo de los productos perecederos que se reciben semanalmente de parte de los responsables del programa Hambre Cero. Añadió que es fundamental contar con una sala segura para almacenarlos adecuadamente.

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El educador mencionó que el pedido de construcción de una cocina-comedor ya fue presentado reiteradas veces a la Municipalidad de Itacurubí del Rosario y a la Gobernación de San Pedro. Sin embargo, pese a la importancia, no tuvieron respuesta.

Insuficiencia de recursos

En respuesta al reclamo de la comunidad educativa, el intendente Raúl Soria (ANR-HC) manifestó que la comuna está cumpliendo con los pedidos de los padres de familia y docentes de numerosos locales escolares. Las obras se realizan de acuerdo con la disponibilidad de los fondos, atendiendo a que la institución municipal no maneja muchos recursos para solucionar de una vez todos los pedidos de la ciudadanía, especialmente en el sector educativo, dijo.

También intentamos conocer la versión del encargado de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Wilfrido Saiz, pero los números telefónicos a los que llamamos estaban apagados. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema en cuestión.