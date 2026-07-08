Video: conocé al bombero paraguayo que colabora en las labores de rescate en Venezuela

Jeferson Navarro es un bombero voluntario, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Naranjal, Alto Paraná, donde además ocupa el cargo de concejal municipal. Está en Venezuela desde hace poco más de una semana, trabajando en las labores de rescate y remoción de los escombros que quedaron tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Navarro indicó que llegó a territorio venezolano como parte de una misión internacional con la que su unidad mantiene convenios de cooperación.

“Nosotros (bomberos de Naranjal) formamos parte de convenios con varias instituciones internacionales, sea de bomberos, rescates, y para poder estar aquí hay todo un proceso previo de capacitaciones en años anteriores con los ‘topos’ (bomberos mexicanos) que estuvieron aquí e hicieron numerosos rescates con vida. Vinimos a hacer relevo de otra unidad de rescate internacional”, explicó.

El voluntario comentó que se encuentra en Venezuela desde el pasado 2 de julio, poco más de una semana después del doble terremoto que causó el mayor desastre en La Guaira. Actualmente se encuentra en la localidad de Playa Grande, donde, según sus palabras, la devastación es tal que los pocos edificios que quedaron en pie no están en condiciones de ser habitados.

Lea más: Suben a 3.685 los muertos por los terremotos en Venezuela

“Hay miles aún bajo los escombros”

El rescatista paraguayo afirmó que bajo los escombros de los edificios aún se encuentran miles de personas por sacar, aunque, dos semanas después de la tragedia, las posibilidades de hallar a alguien con vida son prácticamente imposibles. Comentó que los trabajos se realizan entre la noche y la madrugada, debido al intenso calor, por un lado, y por el otro, en un intento de evitar la presencia de familiares de víctimas que, debido al estado de desesperación en que se encuentran, llegan a obstaculizar las labores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Trabajamos normalmente entre la tarde y la madrugada debido al calor intenso que hace aquí y también es más práctico hacer el trabajo a la madrugada por las gestiones de las personas que quieren estar, quieren ayudar, pero se someten a mucho riesgo por el estado emocional en que están. Ya no ven ningún riesgo en estar en ninguna parte”, manifestó Navarro.

Añadió que el grupo que integra realizó el último rescate con vida hace exactamente una semana tras hallar a cuatro personas en un sótano, algo que consideraron un milagro debido a los días transcurridos.

El hallazgo más impactante y triste: toda una familia abrazada

Consultado sobre la experiencia que más lo movilizó a nivel emocional durante estos días de trabajo en Venezuela, el bombero compatriota contó que hace días recibieron el aviso de que podría haber personas con vida bajo los escombros de un edificio derrumbado. Tras acudir con los equipos especializados se encendió la esperanza de un nuevo rescate milagroso; sin embargo, el hallazgo no fue el que esperaban.

“Nos fuimos para verificar, llamamos a gente de El Salvador que cuenta con escáner y sensores que indicaron que sí había probabilidad de vida; entonces empezamos a remover, pero encontramos una familia toda abrazada: un padre, la madre y dos niños que estaban aplastados. Se ve que estaban intentando huir juntos, estaban todos abrazados”, relató.

Lea más: Hernán Gil, el último de los 14 salvados por rescatistas internacionales que ya se van retirando de Venezuela

Fin de los rescates e ingreso de maquinaria

Navarro explicó que normalmente la fase de rescate de personas en este tipo de catástrofes se extiende por 10 días, pero en este caso ese plazo se extendió. En este momento, por una cuestión de salubridad, ese periodo se cerró oficialmente dando paso al ingreso de maquinaria para la remoción de los escombros y cadáveres para su posterior identificación.

Indicó que todas las decisiones son tomadas por el gobierno de Venezuela, aunque añadió que los cuerpos de rescate también se ciñen a sus propias normativas en materia de seguridad.

“Nosotros estamos aquí para hacer los rescates y también tenemos todo un protocolo de nuestra seguridad, sobre nuestra salud y no someternos a estar en riesgo, pero quien determina es el gobierno venezolano. El momento es muy complicado; la gente por supuesto tiene la esperanza de encontrar a alguien y realmente hay que cuidar de los que están todavía aquí”, expresó.

En la actualidad, miles de familias venezolanas se encuentran en carpas tras haber perdido todo, recibiendo la asistencia de voluntarios tanto locales como del exterior que les hacen llegar víveres, ropa y enseres en medio de una profunda necesidad y con un gobierno que gestiona la crisis muy lentamente.

Paraguay tiene más rescatistas preparados

Jeferson Navarro aprovechó la entrevista para señalar que nuestro país cuenta con más bomberos capacitados para colaborar en este tipo de catástrofes, aunque, según contó, el proceso para asistir a Venezuela, país con el que no tenemos relaciones diplomáticas actualmente, es bastante complejo. De hecho, semanas atrás, nuestro medio conversó con los voluntarios que seguían a la espera de las gestiones gubernamentales para poder viajar al país caribeño.