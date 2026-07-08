Viviendas para clase media en MRA: MUVH tiene fecha estimada para inicio de obras

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) prevé iniciar en el primer semestre de 2027 la construcción del complejo habitacional, que funcionará como Villa Olímpica para los Juegos Panamericanos 2031, en Mariano Roque Alonso. El proyecto será desarrollado mediante una alianza público-privada y contempla la venta anticipada de departamentos en pozo.

El predio, actualmente en situación de abandono, le pertenece al MUVH, que lo adquirió del Instituto de Previsión Social (IPS) en el 2026. Está ubicado frente a la Expo y actualmente se encuentra en situación de abandono.

El anuncio de la fecha estimada para el inicio de las obras fue realizado por el viceministro de Vivienda e Infraestructura, Víctor Villasboa, quien explicó que actualmente la institución trabaja en la elaboración del proyecto integral, adaptándolo a las exigencias técnicas que requiere una villa deportiva, en coordinación con el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

“Es un proceso nuevo que tenemos que dar todos los pasos correctos que nos hablan acerca de que, si para este fin de año nosotros estamos culminando lo que es el proyecto ejecutivo, estaríamos iniciando el llamado como tal para la ejecución de la villa. Estoy seguro que en el próximo semestre, ya del año 2027, estaremos iniciando propiamente las obras”, declaró.

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Infraestructura ya demandó una inversión millonaria

Villasboa recordó que el proyecto habitacional tiene antecedentes desde la década de 1990, aunque el predio pasó al entonces Senavitat -hoy MUVH- en 2016. Desde entonces se planificó la urbanización del inmueble.

Según indicó, durante la administración anterior se ejecutó la infraestructura básica con una inversión cercana a G. 86.000 millones.

Esos trabajos incluyeron caminos internos, accesos, sistema de captación y tratamiento de agua potable, redes de efluentes, iluminación y la zonificación del terreno, dejando preparada la base para el futuro desarrollo inmobiliario.

Añadió que posteriormente el contrato incorporó obras complementarias, como el cercado perimetral y medidas de seguridad, que no estaban contempladas inicialmente.

Venta en pozo y alianza con el sector privado

El viceministro explicó que el Gobierno replicará en Mariano Roque Alonso el modelo que implementará en el predio del MUVH en la avenida Artigas.

Según detalló, el esquema contempla la constitución de un fideicomiso dentro de una alianza público-privada, mediante la cual un inversor privado ejecutará las viviendas mientras los departamentos serán comercializados en pozo.

Indicó que este mecanismo permitirá financiar el desarrollo del complejo y que los compradores accederán a precios más competitivos que los de una vivienda terminada.

Departamentos se entregarán después de Juegos Panamericanos

Villasboa señaló que el complejo será utilizado inicialmente para alojar a los atletas durante los Juegos Panamericanos de 2031 y que recién después las unidades serán entregadas a los compradores.

Sostuvo que el objetivo es garantizar que la inversión tenga un uso permanente, evitando que la infraestructura quede limitada exclusivamente al evento deportivo y convirtiéndola posteriormente en soluciones habitacionales para la ciudadanía.

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Proyecto ejecutivo concluiría este año

El viceministro afirmó que el MUVH espera finalizar el proyecto ejecutivo antes de fin de año.

Posteriormente deberá desarrollarse el proceso legal para seleccionar al socio privado mediante una manifestación de interés y la constitución del fideicomiso.

Anunció que, de cumplirse ese cronograma, el llamado podría iniciarse a finales de este año y las obras comenzarían durante el segundo semestre de 2027.

Añadió que el cronograma deberá permitir la culminación del complejo antes de los Juegos Panamericanos de 2031.

“Un proyecto que tiene que obedecer a los lineamientos de una Villa Olímpica, tiene una especificidad que nosotros tenemos que cumplir. Estamos hablando de accesibilidad y cantidad de unidades habitacionales. El proyecto tiene que adecuarse a esos lineamientos. Hoy día estamos trabajando con el Comité Olímpico Paraguayo, que tiene justamente las pautas pertinentes para un proyecto de esta envergadura”, declaró.

MUVH asegura que el predio está limpio y con resguardo militar

Respecto a las denuncias ciudadanas sobre malezas, basura y deterioro en la zona, Villasboa sostuvo que esas imágenes corresponden principalmente al terreno vecino perteneciente al Instituto de Previsión Social (IPS).

Afirmó que el predio del MUVH cuenta con un contrato vigente de limpieza y mantenimiento.

También informó que el inmueble permanece bajo resguardo de efectivos mediante un convenio con las Fuerzas Militares, con el objetivo de evitar ocupaciones irregulares.

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Torres abandonadas serán demolidas

Sobre las estructuras inconclusas existentes en el predio, Villasboa manifestó que estudios técnicos concluyeron que ya no reúnen condiciones para ser reutilizadas debido al deterioro sufrido durante años de abandono.

Indicó que la demolición estará a cargo del futuro inversor privado y formará parte de las primeras tareas cuando se inicie la construcción del complejo habitacional.

El MUVH adjudicó al Consorcio Defensores del Chaco las obras de infraestructura de la ciudadela de Roque Alonso por G. 68.235 millones, pero el costo final llegó a G. 81.737 millones tras una ampliación del contrato.